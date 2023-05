Hotel troppo costosi a Firenze? Linus sceglie Prato

Prato, 11 maggio 2023 - Gli alberghi a Firenze costano troppo? E allora ecco l'ancora di salvataggio, rappresentata da Prato. Domenica 21 maggio si corre nel capoluogo toscano la Deejay Ten, la tradizionale corsa organizzata da Radio Deejay, manifestazione alla quale non mancheranno i due conduttori dell'emittente, Linus e Nicola Savino. Che, come capitato a tanti prima di loro, si sono imbattuti in costi decisamente elevati per trascorrere una notte a Firenze. Basti pensare che, per quella in questione fra il 20 e 21 maggio, il prezzo richiesto più basso presente nel listino di Booking.com (aggiornato all'11 maggio) - a meno che non ci si accontenti di un posto in un dormitorio - è di 183 euro per una camera matrimoniale in uno hotel quattro stelle in zona Rifredi. Altrimenti si supera i 200 euro di spesa. L'altro grande problema è la disponibilità, vista la massiccia presenza in questo periodo di turisti a Firenze. Trovare alloggio per la notte fra il 20 e 21 è maggio è diventato assai complicato.

Durante la trasmissione "Deejay chiama Italia", Linus e Savino hanno sollevato il problema, raccontando di aver virato su Prato. Appresa la notizia, dall'amministrazione comunale non si sono fatte attendere le reazioni, in particolare quella euforica di Gabriele Bosi. "Mi fa molto piacere che Linus in questi giorni abbia scelto di soggiornare a Prato. E' vero: le strutture ricettive pratesi hanno prezzi vantaggiosi, anche grazie a una tassa di soggiorno molto bassa - sottolinea l'assessore al Turismo - Tuttavia i prezzi competitivi non sono certo l'unico motivo per fermarsi nella nostra città: Prato e il suo ambito turistico hanno molto da offrire e la grande crescita dei flussi turistici registrata in questi ultimi due anni lo stanno dimostrando chiaramente». Vista la presenza in città di Linus e Savino, Bosi non si fa pregare e lancia immediatamente l'invito nei confronti dei due a dare un'occhiata a ciò che Prato può offrire ai turisti. "Invito Linus a cogliere l'occasione per visitare Prato: dal patrimonio storico e artistico all'arte contemporanea, dalle eccellenze enogastronomiche al patrimonio industriale, dai cammini nella natura ai tanti eventi presenti in città: una volta conosciuta, sono sicuro - conclude l'assessore - che Linus si innamorerà di Prato e diventerà ospite fisso ogni volta che viene in Toscana".