Minacce di morte a Taiti su Facebook . E’ stato un insegnante

Minacce di morte su Facebook a Massimo Taiti, avvocato pratese che nei giorni scorsi aveva rivendicato con orgoglio l’appartenenza alla massoneria. "Speriamo che ti ammatszino; lo fatcho jo appena ti trovo", si legge nel commento (che è scritto volutamente male italiano) pubblicato sotto un post di Taiti.

Secondo quanto appreso, il profilo da cui arrivano le minacce di morte sarebbe riconducibile a un professore di storia e filosofia del liceo Copernico. "Si respira un clima di odio – ha commentato Taiti – dopo il caso che ha colpito l’ex consigliere Tommaso Cocci e tutte quelle allusioni sulla massoneria. Le minacce non sono, comunque, giustificabili e mi riservo di andare a fare denuncia nei prossimi giorni". Le minacce a Taiti sono già diventate un caso in parlamento. A portarle all’attenzione del ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Valditara è stata la deputata pratese di Forza Italia, Erica Mazzetti.

"Il Partito democratico ha creato un clima infame e di odio, contro le alte cariche della Repubblica, a partire dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, vittima più volte di minacce, e contro, nella città di Prato, la massoneria e i massoni – ha detto Mazzetti –. Cerca, il Pd, di far dimenticare il commissariamento della città per un’accusa di corruzione, scaricando le colpe su altri capri espiatori. Purtroppo, chi semina odio, per ignoranza e bieco tornaconto politico, non tiene conto delle conseguenze: infatti, come ho letto in alcuni post su Facebook, c’è già chi scrive ’Speriamo ti ammazzino’ o ’lo faccio io appena ti trovo’. L’autore è un professore del liceo Copernico di Prato". Mazzetti spiega inoltre di aver depositato un’interrogazione al Ministero dell’Istruzione per vederci chiaro, auspicando "che chi ha il potere intervenga, in tempo, e prevenga. Agli esponenti Pd di Prato chiedo: è questo il vostro amore per la città? È questo ciò che volete?".