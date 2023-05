Linus e gli hotel a Firenze, il sindaco Nardella: “Il problema dei prezzi esiste”

Firenze, 11 maggio 2023 – Dopo la polemica sugli hotel di Firenze partita da Radio Deejay e da Linus, oggi a ‘L’aria che tira’ su La7 è arrivata la risposta del sindaco Dario Nardella.

"C'è un problema di prezzi negli alberghi, dopo il Covid la domanda è esplosa e quando la domanda cresce allora salgono anche i prezzi. Ieri ho parlato con Linus, promotore della 'Dj Ten' manifestazione che si svolgerà a Firenze e lui ha fatto notare che i prezzi degli alberghi a Firenze sono altissimi. Il problema esiste. È un dato che purtroppo troviamo in tutta Italia, si trovano nelle città d'arte camere di 4 stelle anche a 700 euro a notte e anche oltre, quando a volte 700 euro è lo stipendio intero di una persona in un mese. Bisogna fare lo sforzo di tenere i prezzi calmierati”. Così ha dichiarato il primo cittadino. “Per questo – ha aggiunto Nardella – rilancio l'appello di Linus a tenere più sotto controllo i prezzi delle camere e raccolgo la disponibilità di Federalberghi di lanciare iniziative promozionali per i partecipanti della DJ Ten e di tutte le altri grandi competizioni sportive che si svolgono in città”

Se i prezzi esplodono, ha aggiunto Nardella, "poi magari i turisti non tornano più nelle nostre città d'arte. In più questo fenomeno ha alterato il mercato per cui come fa una famiglia a pagare una camera 700-800 euro a notte in un albergo? Allora va negli airbnb e anche questo fa aumentare il numero di alloggi privati. Tale fenomeno a catena determina una esplosione del costo degli affitti e delle vendite degli appartamenti nelle nostre città”. “Giovani coppie, famiglie in difficoltà, studenti universitari poi ne pagano le conseguenze - ha concluso Nardella -. Lo stato invece di mettersi a far polemica dovrebbe chiamare intorno a un tavolo i sindaci, le associazioni dei consumatori, gli inquilini, il mondo economico e dire che troviamo delle soluzioni. Serve un piano nazionale casa”.