L’intesa che funziona Buzzi aperto d’estate per formare chimici "Il distretto ha bisogno"

Quando si dice essere in sinergia succede che la scuola di riferimento per l’industria tessile si metta a disposizione anche nei mesi estivi per formate tecnici e addetti di cui il distretto ha un disperato bisogno. E così il Buzzi dopo aver formato nuovi tessitori, filatori e addetti alla maglieria adesso si concentra sul corso per chimico tintore, figura specifica addetta alla produzione. Funziona il progetto che ha debuttato lo scorso febbraio in collaborazione con l’agenzia formativa Manpower e il mondo delle imprese. "Siamo davvero felici di questo progetto perché questi corsi specifici danno concretezza a tante richieste e appelli che sono arrivati dal mondo imprenditoriale", commenta il dirigente del Buzzi, Alessandro Marinelli. "Gli studenti appena terminato il corso intensivo sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. Il progetto ha avuto così tanto successo che ci sono anche altre agenzie formative interessate a sviluppare iniziative simili".

A metà giugno partirà quindi l’ennesimo corso del progetto targato Manpower per formare addetti all’attività produttiva, personale specificatamente formato per seguire i processi produttivi.

"Grazie a questo progetto siamo riusciti a creare un dialogo ancora più stretto con le imprese che così possono rappresentare direttamente le loro necessità", continua Marinelli. "Un’intesa importante che permette di creare figure specializzate anche grazie all’opportunità che hanno gli studenti di lavorare su macchinari di ultima generazioni forniti direttamente dalle imprese. Non è più una scuola lontana dal mondo del lavoro, che adesso è entrato direttamente in classe".

Non importa se la didattica è terminata il 10 giugno, la scuola resterà aperta per dare l’opportunità a disoccupati, inoccupati e diplomati di acquisire una nuova formazione spendibile immediatamente nel mondo del lavoro. Non a caso il 90% di chi ha frequentato i corsi di formazione organizzati al Buzzi con il supporto di Manpower, ha già un contratto stabile in tasca. 160 ore di corso intensivo che sono valse un posto di lavoro. Un progetto talmente azzeccato, iniziato a febbraio per dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese, che adesso si avvia verso la fase numero quattro orientata alla formazione di addetti alla nobilitazione dei tessuti, dopo aver sfornato tessitori, filatori e addetti alla maglieria.

Nell’ambito della collaborazione tra Buzzi e Manpower per corsi di formazione per il settore tessile la prossima settimana sarà presentato il nuovo corso di formazione per addetti nobilitazione e controllo qualità. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti senza limiti di età né di formazione scolastica. Si tratta di 160 intensive che verranno svolte al Buzzi da docenti della scuola, imprenditori e esperti insieme a Manpower che si occuperà invece della parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dopo il debutto a febbraio sono già oltre 40 i non occupati che grazie a questo progetto hanno trovato lavoro. Per iscriversi e avere informazioni è possibile rivolgersi a Manpower in via Santa Trinita oppure sul sito dell’agenzia.

Silvia Bini