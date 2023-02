L’insegnamento per trasmettere una passione

Elena Rutigliano è la docente di chitarra classica della scuola Mascagni, oltre ad insegnare alla scuola di musica "G. Verdi" di Prato.

Ha sempre sognato di fare questa professione o da ragazza aveva altre idee?

" Si, avevo 9 anni, quando ho iniziato a suonare il violino, ma la mia prima scelta è stato il pianoforte. Poi convinsi mia madre ad iscrivermi alla scuola Musicale Giuseppe Verdi".

E com’è andata?

"I primai anni non furono semplici: il professore era severo ma non smisi di suonare. Per fortuna l’anno dopo è arrivata un’altra docente che mi ha saputa capire e sono arrivata al diploma".

E come è nata l’idea di fare l’insegnante?

"Nell’insegnamento ho trovato la mia "vocazione": mi è sempre piaciuto stare insieme ai giovani, e vedere la gioia nei loro occhi. Tutto questo mi ha spinto a continuare ad insegnare. E poi ho avuto anche delle belle soddisfazioni".

Qualche suo ex alunno ha continuato a studiare musica?

"Si, ho avuto ex alunni che si sono diplomati al conversatorio e che adesso hanno fatto della musica la loro ragione di vita e il loro lavoro".