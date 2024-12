L’innovazione digitale. Più servizi ai cittadini

Prenotazione di appuntamenti, gestione pratiche da casa o dall’ufficio e invio di atti amministrativi attraverso canali di comunicazione digitale. Montemurlo è un Comune sempre più digitalizzato.

È in fase conclusiva l’allestimento della "Piattaforma Notifiche Digitali" che permetterà di inviare notifiche con valore legale relative agli atti amministrativi attraverso canali di comunicazione digitale o analogica e appoggiandosi ad ulteriori canali (email, Sms, messaggi su app IO). Prevista anche l’informatizzazione del servizio politiche sociali con l’acquisizione di una piattaforma applicativa che si pone come strumento di integrazione delle necessità gestionali ed informative dei nodi della rete socio-sanitaria, coprendo le problematiche relative ai diversi servizi resi direttamente o tramite apposite convenzioni, da Comuni, Unioni, Piani di Zona e Asl ai cittadini.

E’ stato attivato un servizio di prenotazione appuntamenti per tutti gli uffici e approntata la messa in funzione di uno sportello telematico da cui si può accedere a tutti i servizi online del Comune, con la possibilità di richiedere e gestire pratiche: "L’obbiettivo è aumentare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle pratiche da parte dell’ente – spiega l’assessore alla digitalizzazione e innovazione tecnologica, Antonella Baiano – e questo consentirà ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità completamente digitale, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione vigente".

È in fase conclusiva l’attivazione di nuovi servizi di pagamento tramite PagoPa ed è avviata anche la procedura di sostituzione del protocollo generale, della gestione pratiche edilizie e del Sueap.