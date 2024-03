L’iniziativa I diplomatici pratesi si raccontano ai ragazzi all’auditorium del Datini

Diplomatici a confronto con gli studenti. Il 27 marzo alle 10 nell’auditorium del Datini in via di Reggiana si svolgerà l’incontro "Esperienze e testimonianze dei diplomatici pratesi" in collaborazione con il ministero degli esteri e della cooperazione internazionale insieme al Comune.

Porteranno i saluti il sindaco Matteo Biffoni e Giorgio Silli (foto), sottosegretario agli esteri oltre al presidente della Provincia Simone Calamai.

Sarà una mattinata di confronto e crescita per gli studenti del Datini che avranno modo di ascoltare esperienze direttamente dalla voce dei diplomatici della città. Un mondo affascinante che sarà possibile conoscere in maniera diretta.

Interverranno Leonardo Bencini, rappresentante permanente alla conferenza del Disarmo a Ginevra, Michele Cecchi consigliere diplomatico del ministro del Lavoro, Michelangelo Nerini primo consigliere dell’Italia all’Unione Europea, Edoardo Pucci ambasciatore italiano a El Salvador, Mariomassimo Santoro impegnato al Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles, Francesco Varriale ambasciatore italiano a New Delhi e Anna Ruffino, vicaria ufficio V al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Moderano Simone Spezzano e Angelica Mariani della consulta provinciale degli studenti.