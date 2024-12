Linea Bologna-Prato. Da oggi via ai cantieri

Oggi ripartono i lavori di adeguamento agli standard europei della rete ferroviaria Prato-Bologna per il traffico merci con un programma che riguarderà tutto l’anno 2025. I cantieri non interessano la linea Alta Velocità Bologna – Firenze. Da oggi sino al 2 maggio la linea resterà chiusa fra Pianoro e Vernio nei giorni feriali dalle 9,30 alle 13,30. Dal 5 maggio al 26 settembre la chiusura sarà limitata alla sola tratta San Benedetto Val di Sambro – Vernio. Poi dal 29 settembre al 13 dicembre la chiusura interesserà ancora la tratta San Benedetto Val di Sambro – Vernio, ma i cantieri saranno operativi tutti i giorni e per l’intera giornata.

Nel fine settimana fra gennaio e aprile e nel mese di novembre i lavori interesseranno 13 fine settimana e di questi 10 comporteranno la chiusura della linea fra Pianoro e Prato e 3 fra San Benedetto Val di Sambro e Prato. Nei weekend di attività dei cantieri, individuati fra quelli non interessati da festività e ponti, la chiusura sarà di 31 ore continuative. Sono previsti interventi all’infrastruttura (gallerie, binari, linea elettrica) e agli impianti tecnologici per la circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube.

I lavori di ampliamento delle gallerie comprendono la fresatura delle volte, l’abbassamento del piano del ferro e l’adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni. Particolarmente complesse le attività all’interno delle 17 gallerie dove corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa di queste è lunga oltre 7 km.

Previsto l’avvio dei cantieri anche nella Grande Galleria dell’appennino, il tunnel di 19 km che unisce l’Emilia-Romagna alla Toscana. Nel corso del 2025 continueranno poi gli interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni. Nel 2024 è stato innalzato il marciapiede 2 della stazione di Pianoro, costruito il secondo marciapiedi nella stazione di Vaiano e sono stati installati gli ascensori sui marciapiedi 1 e 2 della stazione di Vernio e 2 della stazione di Vaiano. Previsti nel prossimo anno l’innalzamento del terzo marciapiede a Vernio e del primo a Vaiano. In entrambe le stazioni saranno avviati i lavori di restyling del fabbricato viaggiatori e, a Vernio, anche del sottopassaggio. L’investimento complessivo per questo importante intervento è di oltre 530 milioni di euro.