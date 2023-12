L’incanto dei kimono al Museo del Tessuto

Da non perdere per chi non l’avesse ancora visitata la mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente", aperta fino al 7 gennaio al Museo del Tessuto, che in questi giorni ha organizzato un ricco calendario di aperture straordinarie. Oggi sarà aperto dalle 15 alle 19, domani resterà chiuso, martedì 26 dicembre apertura straordinaria 10-19; domenica 31 dicembre orario regolare 15-19; lunedì 1 gennaio apertura straordinaria 15-19; sabato 6 gennaio orario regolare 10-19; domenica 7 gennaio 15-19. Nella mostra dedicata ai kimono si possono ammirare dipinti, xilografie, cartoline d’epoca, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili appartenenti all’esclusiva collezione di Lydia Manavello, tutti databili al primo e secondo quarto del Novecento, realizzati in seta operata, ricamata o stampata. Aperta fino al 7 gennaio anche la mostra "Due Secoli di Fashion e Textile Design", al piano terra del museo.