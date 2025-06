Vaiano piange Licia Banchelli, scomparsa a 103 anni

Vaiano (Prato), 3 giugno 2025 – Vaiano in lutto per la morte di Licia Banchelli. Avrebbe compiuto 104 anni a dicembre, ma purtroppo si è spenta tre giorni fa.

"Con la sua scomparsa - dice l’amministrazione comunale - se ne va una parte consistente della storia di Vaiano e della sua memoria storica”.

Figlia di ferrovieri, originaria di Sesto Fiorentino, la signora Licia si stabilì a Vaiano fin dal 1934.

Sposata con Rolando Ferri, ebbe tre figli: Rolando, Paolo e Antonio.

“E’ stata una donna che ha saputo affrontare le sfide della vita non piangendosi addosso, ma trasformando difficoltà e dolore in concrete azioni di vicinanza al prossimo e di coinvolgimento sociale, come nel caso del suo pluriennale impegno nella sartoria del paese”, prosegue il ricordo dell’amministrazione.

Significativo anche il contributo che la signora ha dato per riallacciare i fili della memoria storica del paese, come ricorda la direttrice della Fondazione Cdse, centro di documentazione storico-etnografica, Alessia Cecconi: "Negli anni la Fondazione ha registrato più volte la testimonianza di Licia, con preziose interviste sulla seconda guerra mondiale, sul primo voto del 1946 e sulla difficile ricostruzione del paese. Tutto è confluito nel documentario 'Novecento al femminile' e nel podcast 'Teresa e le altre. Storie di donne, incontri, lavoro’”.

L'ultima intervista risale al dicembre del 2024, in occasione del suo 103esimo compleanno, per il documentario che ricostruiva la storia della sartoria in cui ha prestato servizio come volontaria: “Anche in quella occasione non sono mancate l'ironia e la generosa energia che l’hanno sempre contraddistinta”, conclude Cecconi.

Per guardare il documentario "Novecento al Femminile", che contiene, tra le altre, l'intervista a Licia Banchelli su guerra e primo voto alle donne:

https://www.youtube.com/watch?v=K4jgFwtO8Ao