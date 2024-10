Liceo Rodari nuovamente allagato. Oggi sciopero di docenti e studenti: "Ora vogliamo risposte definitive"

Sciopero al Cicognini-Rodari dopo l’ultimo allagamento che si è verificato venerdì mattina. Professori e studenti non entreranno in classe per protesta: lo scopo è richiamare l’attenzione della Provincia che ha la gestione dell’immobile che si trova nel polo di San Paolo.

Quando piove la scuola che ospita il liceo di scienze umane, sistematicamente si allaga: in particolare l’atrio e lo scantinato che viene utilizzato come magazzino anche per l’archivio sono i punti di maggiore fragilità. Una situazione che dura da anni a cui , secondo il dirigente scolastico, la Provincia non trova una soluzione. Gli interventi tampone fatti finora non hanno dato una risposta definitiva alle problematiche che creano molti disagi: per questo stamani gli studenti insieme ai docenti hanno deciso che non entreranno a scuola. "La Provincia ha il dovere di intervenire", è il coro che si leva dalla scuola.