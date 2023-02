Licenziamenti Gegè, anche la politica in campo

"Basta giochetti per perdere tempo e cercare giustificazioni .Quei lavoratori e quelle lavoratrici non possono essere trattati così e non possiamo lasciare loro le loro famiglie in queste condizioni" Così scrive in una nota il responsabile lavoro del Pd Aksel Fazio sul caso dei dipendenti della Gegè Italpizza di Casale che dal 12 febbraio perderanno il posto di lavoro, senza nemmeno avere il paracadute della cassa integrazione. "Come Partito Democratico ci stiamo confrontando con i sindacati per approfondire al meglio la situazione, e supporteremo la loro azione. Serve una grande mobilitazione, che la cittadinanza lo riconosca come un problema collettivo e che si lotti insieme", aggiunge Fazio. "È necessaria che l’azienda abbia una maggior responsabilità sociale – aggiunge il segretario provinciale Pd Marco Biagioni – e che cambi il modo di legare il rapporto tra le persone il lavoro le imprese e un territorio, non è possibile lasciare un sito industriale depresso e svuotato". In campo anche i deputati toscani del Pd Emiliano Fossi e Marco Furfaro.

"I lavoratori non sono numeri, non si può chiudere un’azienda dalla mattina alla sera - dicono -, non bisogna mai dimenticare che dietro ad ogni lavoratore c’è una famiglia. Devono essere attivati tutti gli strumenti di sostegno economico e sociale per i lavoratori. Ma è fondamentale ribadire che il lavoro non può essere ridotto a mero business. Chiediamo all’azienda un minimo di quella responsabilità sociale prevista dalla Costituzione: non si può abbandonare un sito industriale dicendo ‘arrivederci e nemmeno grazie’. Siamo pronti ad andare in piazza".