Libro di Marotta, ricavato in beneficenza

Oltre ogni aspettativa, ad un mese dalla prima nazionale, è il successo che sta riscuotendo il libro "Un Diamante fra le stelle" della pratese Martina Marotta (Attucci Editrice) che raccoglie una silloge di poesie e oltre 50 scatti ad alta risoluzione con soggetti floreali. Al libro è legato un importante scopo umanitario che l’autrice, donando interamente i suoi diritti d’autore all’associazione "Un soffio di Speranza" per la ricerca e la cura delle malattie rare polmonari, ha deciso di portare avanti dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno, quando sua madre Antonella è deceduta a causa di una di queste terribili malattie. Martina presenterà il libro a Prato l’11 e il 12 dicembre, rispettivamente presso i locali della parrocchia Santa Maria del Soccorso e nel salone consiliare del Comune di Prato. Due programmi: la sera dell’11 dicembre, in quella che fu la parrocchia di Antonella Tonti, mamma di Martina, sarà una manifestazione principalmente letteraria con alcuni interventi di esponenti del mondo sanitario, mentre il 12 dicembre, alle 17, in Comune l’evento assumerà un aspetto più scientifico perché si parlerà di malattie rare polmonari inserendo, fra le relazioni scientifiche, momenti dedicati alla poesia ed al libro di Martina.