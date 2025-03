Libri in Lazzerini. Fra talismani amuleti e streghe

Libri e letture condivise in Lazzerini. Sabato alle 17 nuovo appuntamento con gli Incontri con gli autori in collaborazione con la Libreria Gori: Elisabetta Tortelli presenterà Cieli segreti. Trattato di magia talismanica, il volume che ha curato con Ezio Albrile, in dialogo con Rossella Foggi. Quando giunse in Europa la magia dei talismani? E che differenza c’è tra un talismano e un amuleto? Partendo dalla traduzione di un rilevante testo astromagico medievale giuntoci in una traduzione latina dall’arabo, Torselli e Albrile rispondono a questi e a molti altri interrogativi. Protagonisti sono i sette pianeti di cui si cerca di captare e controllare gli influssi degli spiriti, dilatati nei corpi celesti, con il ricorso a specifici talismani costruiti per realizzare una vasta serie di aspirazioni: potere, amore, ricchezza, gloria. Tortelli ha curato la traduzione italiana del testo accompagnata da un ampio apparato di note di commento e preceduta da una ricca introduzione, in cui, attraverso un viaggio che coinvolge anche l’arte del Rinascimento, esamina alcune preziose immagini di talismani, mentre Albrile ha firmato un denso saggio che offre una minuziosa ricostruzione della figura mitica di Ermete Trismegisto, “filosofo, alchimista, mago”, elemento chiave di un intricato scenario storico-religioso.

Stasera alle 21 torna l’appuntamento con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della Lazzerini. Si parlerà de Le streghe di Manningtree di A.K. Blakemore, premiato in Inghilterra come miglior esordio dell’anno. E’ la storia di una piccola comunità lacerata dalla lenta esplosione del sospetto, in cui il potere degli uomini è sempre più illimitato e la sicurezza delle donne sempre più minata. Ambientato in Inghilterra tra il 1643 e il 1647, il romanzo è incentrato sul personaggio di Rebecca West, una ragazza accusata insieme ad altre sei donne di essere una strega. All’attenta ricostruzione storica, A.K. Blakemore aggiunge la capacità di far sentire l’atmosfera fosca del Seicento.

Infine, domani alle 17 torna il gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Protagonista sarà il libro Le parole giuste di Silvia Vecchini pubblicato da Giunti, su cui tutti i partecipanti potranno confrontarsi. Un gruppo che si arricchirà dei contributi di chiunque abbia voglia di unirsi.