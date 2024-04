Libri e cucina per mangiare sano

In arrivo nei prossimi giorni ancora tante iniziative per famiglie e bambini nelle biblioteche comunali della città.

Domani alle 10.30 nella nuovissima Biblioteca di Casale Antonio Bruni l’appuntamento è con il ciclo di incontri dal titolo Buon appelibro: libri, cucina e ricette sono il tema di divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi, per abituare i più piccoli ad un’alimentazione sana, corretta e creativa. Insieme a I Formaggini Guasti i bambini dai 4 agli 8 anni potranno scoprire l’importanza del cibo e i primi accorgimenti per non sprecarlo. In programma sabato 20, Le ciacce della Montagna incantata. Alle Biblioteche Ovest e Nord, sempre domani alle 10.30, continua il ciclo di incontri Letture e storie di primavera. Divertenti letture animate per un tuffo in storie fantasiose e laboratori creativi in compagnia dei bibliotecari. Alla Biblioteca Ovest sarà in programma Alan, coccodrillo tutto denti, mentre alla Biblioteca Nord Peppino Impastato in programma Vlad lo strepitoso vampiro.

Domenica dalle 10 alle 12 un altro appuntamento di Domeniche piccine nello Spazio Piccoli della Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini. Appuntamento poi con l’incontro dal tema Che sorpresa! Ed infine, sempre nella Biblioteca del Centro Mario Lodi martedì 23 aprile alle 10.30 si terrà il terzo incontro del ciclo So-stare nella consapevolezza genitoriale.