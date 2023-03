Lezioni con il camice Medici dell’emergenza prof per un giorno al Convitto Cicognini

A lezione di primo soccorso per imparare quelle tecniche e quelle manovre salvavita, che fanno la differenza in situazioni di emergenza. A settembre scorso, il Ministero dell’Istruzione insieme all’Inail ha lanciato la campagna di informazione e sensibilizzazione ’Mi stai a cuore’ sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e sulle misure di primo soccorso. A Prato i medici professionisti della medicina d’urgenza, in prima linea al pronto soccorso del Santo Stefano, hanno deciso di estendere la formazione sanitaria nelle scuole, partendo dalle scuole medie. Un progetto che sta portando avanti Iemig, il Gruppo italiano di interesse per la medicina di urgenza nato per volontà di alcuni medici del pronto soccorso pratese e nell’ambito del dipartimento di emergenza accettazione (Dea). I sanitari di Iemig incontreranno gli alunni della scuola media Cicognini per svolgere una lezione di base sulle manovre di primo soccorso. Il primo appuntamento è per venerdì 17, poi si replicherà il 22 ed il 27 marzo. Alla fine i dottori rilasceranno un attestato di partecipazione agli studenti. "Faremo una lezione divulgativa sulla rianimazione cardiopolmonare e sulle manovre salvavita - spiegano il presidente Alessio Baldini ed il vicepresidente Franco Lai, rispettivamente viceprimario del pronto soccorso e dirigente medico che lavora principalmente nella sala...