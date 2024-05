Lezione al Buzzi del capitano Ultimo, critiche dal Pd

Prato, 13 maggio 2024 – «Abbiate gratitudine adesso per i vostri insegnanti che vi amano e vi seguono come figli e fate lo stesso coi vostri genitori. Tutto ciò che ho fatto è tutto ciò che sono oggi, lo devo totalmente ai carabinieri». Il capitano Ultimo, Sergio De Caprio, l’uomo che ha catturato il capo dei capi Totò Riina, stamattina ha incontrato gli studenti del Buzzi. Oltre 250 i ragazzi in auditorium mentre altre classi si sono collegate in streaming per una mattinata dedicata legalità e alla lotta alla mafia.

Il capitano ha preso la parola ringraziando i presenti e facendo un excursus sulla sua vita, partendo dalle origini contadine, vissuta nelle piccole stazioni dei carabinieri di provincia al seguito di suo padre brigadiere dell’Arma. Tante le domande dei ragazzi: «Durante la sua attività ha mai avuto paura?», ha chiesto il giovane Ocoje. «La paura è nostra amica, ci aiuta a stare attenti, concentrati, aiuta a tenere d’occhio se stessi ma soprattutto i tuoi compagni di lavoro che fanno lo stesso con te», ha risposto il capitano. La domanda di Massimo ha riguardato la scelta di Capitano Ultimo di svelare l’identità dopo 31 anni. «Bisogna guardare in faccia le persone perché la fiducia è importante e per questo motivo ho tolto l’ultima sicurezza che avevo su me stesso. Ho voluto e dovuto metterci la faccia». Poi l’ultimo messaggio: «La scuola è l’unico esercito che vale la pena di essere rinforzato e gli studenti sono gli unici soldati di legalità e giustizia che vogliamo nella nostra società».

Critica sull’iniziativa Sandra Bolognesi, coordinatrice del tavolo scuola del Pd di Prato: «Nulla da dire sul tema dell’incontro, se non fosse che De Caprio è anche candidato alle prossime elezioni europee nella lista di Cateno De Luca. Il Buzzi si caratterizza da sempre per ottime iniziative, ma questa volta la scelta dei tempi e delle forme appare davvero discutibile. Temi come la legalità e la lotta alle mafie sono troppo importanti e dovrebbero essere lasciati fuori da qualsiasi ombra di strumentalizzazione a fini elettorali».