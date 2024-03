Letture per bimbi. Un weekend nelle biblioteche

Tantissime le iniziative per bambini di questo fine settimana nelle biblioteche comunali della città. Domani alle 10 alla Lazzerini si terrà un nuovo appuntamento del ciclo A CAAccia di storie. Leggere tutti dappertutto : letture animate di libri illustrati in CAA seguite da un laboratorio creativo a tema, per bambini da 3 a 7 anni, realizzate in collaborazione con i Servizi Educativi e la Fondazione Ami di Prato. L’attività si rivolge a tutti i bambini: i libri in CAA, che utilizzano i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura ma sono interessanti per tutti. Le iscrizioni sono chiuse, ma vista la grande richiesta verrà redatta una lista di attesa, compilando il modulo online a questo link: bit.ly/a-caaccia-di-storie. Sempre domani alle 16 alla Lazzerini al via il ciclo Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente. Ogni sabato mattina fino al 23 marzo, i bambini dai 7 anni in poi potranno esplorare il piccolo grande mondo degli insetti. Dopo le letture, un tuffo in un laboratorio scientifico e creativo, che li vedrà impegnati a colorare, ritagliare, incollare grazie all’uso di materiali di recupero. Questo sabato il tema saranno Le farfalle. Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected] e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

E domenica alle 10 torna ‘Domeniche piccine’. Fino a maggio tutte le domeniche mattina, le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Ogni domenica è dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere informazioni e suggerimenti su libri di qualunque tipo e argomento. Appuntamento quindi, domenica dalle 10 alle 12 con l’incontro dal tema Rime e filastrocche.

Domani alle 10.30 al via anche le iniziative per bambini nella nuovissima Biblioteca di Casale Antonio Bruni. Appuntamento con Il fantasma pigiamino, il libro di Massimiliano Stacchini con le illustrazioni di Irene Renon. Alla presentazione del libro seguirà un laboratorio. Prenotazione consigliata.