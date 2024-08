Lettera minatoria al procuratore Tescaroli: “Finiremo ciò che abbiamo iniziato”

Prato, 2 agosto 2024 - Lettera con minacce di morte al magistrato Luca Tescaroli, da poco procuratore capo di Prato, per anni pm che ha indagato sulle stragi mafiose del 1993 e sui presunti mandanti occulti degli attentati in continente. A darne notizia La Repubblica spiegando che la lettera è stata recapitata il 29 luglio nel nuovo ufficio di Tescaroli a Prato. "Ti faremo saltare con il tritolo. Finiremo quello che abbiamo iniziato" è quanto sarebbe stato scritto col computer su un foglio senza firme poi imbustato e spedito il 18 luglio da Firenze, come si deduce dal timbro postale.

Il fatto è stato segnalato alla magistratura di Genova che a giugno 2023 anno aveva già aperto un fascicolo a carico di ignoti, per minaccia grave e violenza a pubblico ufficiale, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto davanti alla casa a Firenze di Tescaroli, allora procuratore aggiunto nel capoluogo toscano. La scatola era un pacco batterie per la ricarica di microcar elettriche da cui fuoriuscivano fili neri.