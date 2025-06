Letizia e la guida erboristica per le mamme

Ha una radice in Valbisenzio la nuova guida sui giusti rimedi erboristici durante la gravidanza, l’allattamento e l’infanzia, che vede Letizia Bolognesi - di Cantagallo ma con l’attività a Vernio - alla sua prima opera letteraria. "Erbe sicure in gravidanza, allattamento e infanzia" è il titolo del libro, scritto dalla Bolognesi (nella foto) insieme alle colleghe Loredana Raso e Renza Borello, e stampato dalla casa editrice Tecniche Nuove, uscito poche settimane fa e reperibile su varie librerie online e nelle attività di vendita delle tre autrici. "Ci siamo accorte che ci sono molte lacune sull’argomento – spiega la Bolognesi – mentre il corretto utilizzo delle erbe in determinati periodi può essere di grande aiuto. Ad esempio in gravidanza, quando quasi tutti i farmaci sono vietati, o nella prima infanzia, quando il corretto uso delle erbe può addirittura evitare di arrivare alla somministrazione di un farmaco. Alcuni medici addirittura sconsigliano la camomilla in gravidanza mentre in pochi sanno che la liquirizia durante la gestazione fa male. Come resta argomento sconosciuto il fatto che l’utilizzo di oli essenziali durante il parto può alleviare il dolore".

La Bolognesi si è laureata in Tecniche Erboristiche nel 2009 con tesi vincitrice del premio Federazione erboristi italiani, è una vera appassionata di erbe officinali. Coltiva, raccoglie e trasforma personalmente in Vallata alcune delle materie prime che utilizza per le sue preparazioni erboristiche. Il libro – 256 pagine con i consigli delle erboriste e schede per le singole essenze – sarà presentato dall’autrice valbisentina il 14 giugno al mercato Terra di Prato, dove la Bolognesi è presente settimanalmente con una propria postazione.