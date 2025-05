L’età dell’oro ora è nei video degli studenti

Un viaggio nel tempo, guidato dagli studenti per raccontare gli anni che hanno trasformato il volto di Prato. È questo il cuore dell’iniziativa "Che cambia: anni Cinquanta - anni Sessanta", promossa dal liceo Cicognini Rodari, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dall’Archivio di Stato.

Il progetto, rivolto alle classi quarte e quinte dell’istituto di via Galcianese, ha visto i ragazzi protagonisti attivi nella raccolta e documentazione della memoria storica cittadina. Il momento centrale dell’incontro, che si è svolto nell’auditorium della Camera di Commercio, è stata la presentazione delle videointerviste realizzate dagli studenti: testimonianze dirette di cittadini che vissero i decenni del cosiddetto "miracolo economico". I racconti, suddivisi in più filoni – lavoro, immigrazione e grandi cambiamenti – offrono uno spaccato autentico della Prato del dopoguerra, restituendo voce e umanità a un periodo di straordinaria trasformazione. Le videointerviste realizzate dagli studenti del Rodari saranno acquisite ufficialmente dall’Archivio di Stato di Prato e diventeranno parte del patrimonio documentale cittadino. Un riconoscimento i per il lavoro dei ragazzi, che hanno saputo coniugare ricerca storica, competenza tecnica e sensibilità, costruendo un ponte tra generazioni. I protagonisti: Rebecca Pinelli, Elena Semeraro, Sara Berti, Chantal Vannacci, Virginia Santini, Maria Cristina Mucci Ylenia Gianassi, Viola Santiccioli, Emma Vignali, Giulia Pasquantonio, Elia Toccafondi, Alessia Biagini, Andrea Napolitano, Erica Scarfò, Matilde Ciucciomei, Carolina D’Ascenzi, Emma Plojovic, Asia Seminara Rachele Guarnieri, Sara Mosca, Marta Casini, Ginevra Magelli Alice Catena, Susanna Magni e Sara Palazzeschi, Martina Tempestini, Martina Landini, Caterina Leo, Ludovica Rago.