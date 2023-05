L’estate a Bonistallo fra spettacoli per bambini, cene e cultura

L’estate a Bonistallo fra campi estivi, cene, momenti di preghiera ma anche cultura. E’ pronto il cartellone promosso dalla parrocchia, dedicato ai bambini, agli adolescenti e agli adulti. Si parte l’8 giugno (ore 21,15) con la veglia allo Spirito e adorazione sotto le stelle, con la recita della preghiera per i cresimandi e a seguire gelato in piazza. Domenica 18 giugno sarà il giorno della "parrocchia in festa": dalle 17 nel giardino giochi per bambini animati dai genitori, poi la messa alle 19, cena e spettacolo "Teatrando" con grandi e bambini. L’oratorio in parrocchia si svolgerà dal 19 al 30 giugno, per ragazzi dai 7 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e le iscrizioni sono già aperte. Il campo estivo per i giovani invece sarà dal 7 al 13 luglio a Pian degli Ontani (Pistoia) e anche in questo caso in parrocchia è possibile prendere tutte le informazioni ed iscriversi. Sabato 8 luglio alle 20 torna un classico delle sere d’estate "Bonistallo a tavola", una maxi tavolata sotto le stelle con le specialità della cucina locale preparate dai volontari del circolo. Prenotazione posti al 331.5946433 (circolo parrocchiale).

Il calendario degli appuntamenti prosegue il 14 luglio con un genere diverso: la musica e l’arte. Alle 18,30 nella Pieve di Artimino ci sarà "Vespro di musica, arte e spiritualità" con il flauto di Maria Sole de Pascali e le opere di Valentino Grassi. Ingresso libero. Giovedì 20 luglio (ore 20) apericena in piazza a Bonistallo a cura del Gruppo Giovani. Dal 29 luglio al 6 agosto alcuni giovani della parrocchia saranno a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù che potrà essere seguita anche in parrocchia. In vista degli esami di maturità ci sarà poi la consueta messa domenicale organizzata da don Cristiano D’Angelo per infondere fiducia ai giovani che si apprestano ad affrontare la prova.

M.S.Q.