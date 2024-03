L’Erasmus a Gaza diventa un film

Domani alle 21 presso il circolo La Libertà di Viaccia (via Pistoiese 659), l’associazone AssoPace Palestina e l’associazione La salute non è in vendita, hanno organizzato la proiezione del film "Erasmus in Gaza" (foto), diretto da Chiara Avesani e Matteo Delbò, vincitore di alcuni premi nei festival internazionali di documentari. Ingresso ad offerta libera.

I due giornalisti e documentaristi autori del film hanno filmato l’esperienza di Riccardo, studente di medicina dell’università di Siena che nel 2019 ha trascorso quattro mesi a Gaza. Seguendolo nei momenti di lavoro e in quelli privati, con la famiglia che lo ospita, facendoci scoprire Gaza e i suoi abitanti. Riccardo, primo occidentale a scegliere questa zona della Palestina per il periodo di studio all’estero, promosso dalla Comunità Europea. L’Università islamica di Gaza accoglie con calore Riccardo che vuole scrivere una tesi di medicina d’emergenza, con particolare attenzione alle ferite provocate dai proiettili esplosivi. E in quei mesi trascorsi a Gaza, Riccardo non avrà solo la possibilità di formarsi professionalmente ma anche di stringere dei profondi rapporti d’amicizia.