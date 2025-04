Leonardo Della Ratta: doppio percorso tra Rugby Paese e stage al Benetton

"Sono soddisfatto della mia stagione: con Paese stiamo disputando un ottimo campionato. E sono felice perché sto imparando anche dalla Benetton: un’esperienza senz’altro formativa, per il mio futuro". Parola di Leonardo Della Ratta, che in questi mesi sta portando avanti un duplice percorso. Da un lato, il rugbista trentatreenne sta continuando a giocare a rugby nel Rugby Paese attualmente terzo nel girone di merito della Serie A 2024/25. Dall’altro sta studiando da preparatore atletico e ha avuto la possibilità di effettuare uno stage formativo al Benetton, in quella che è con tutta probabilità la miglior franchigia rugbistica italiana. "Con la Benetton ho iniziato come preparatore, nello staff – ha continuato – aiuto dove c’è bisogno, guardo, imparo. A prescindere da come finirà, penso che in ogni caso sarà un percorso sicuramente formativo". Cresciuto nei "vecchi" Cavalieri, Della Ratta ha lasciato il Chersoni nel 2018 per giocare nel Biella, in Serie A. E in Piemonte era rimasto praticamente da allora, fatta eccezione per l’avventura trascurabile di Noceto (ma quel campionato non si disputò a causa della pandemia, che suggerì l’annullamento dei tornei ndr) e per la stagione 2021/22 trascorsa a Vicenza. Leonardo non ha tuttavia dimenticato il club nel quale si è formato. E anche da lontano continua a seguirne il cammino: Paese ha vinto entrambi gli scontri con i "tuttineri", in questo torneo. E chissà che non possa incontrare nuovamente tanti dei suoi ex-compagni il prossimo anno. "Sono dispiaciuto per le difficoltà che hanno trovato i ragazzi, soprattutto nel primo scorcio stagionale – ha chiosato – in alcune partite sono stati sfortunati, in altre è mancata un po’ di fiducia in più. Non è stato facile secondo me abituarsi ad un campionato livellato verso l’alto, ma mi sembra che nella seconda parte di stagione abbiano trovato la quadratura. Il gruppo ha qualità e sono sicuro che farà tesoro di quest’anno".

G.F.