L’emergenza rallenta anche il traffico. Bus: corse e deviazioni sono online

Mentre la città prova a risollevarsi dall’ondata di maltempo che ha flagellato intere zone della provincia, c’è anche un problema di viabilità. I collegamenti non sono facili, e spesso rallentati dai mezzi d’opera a lavoro. Diverse strade continuano a ad essere chiuse rendendo gli spostamenti soprattutto verso la Valbisenzio e Montemurlo lenti e complicati. Chiusa via di Galceti, chiusa anche via San Martini per Galceti, chiusa via Montalese all’altezza della frazione di Bagnolo, chiuse anche le svolte di Schignano. La declassata da Prato a Montemurlo resta l’arteria principale che però in questi giorni è pesantemente rallentata anche per l’assenza di una viabilità secondaria bloccata in più parti.

Delicata anche la gestione del trasporto pubblico, Autolinee Toscane ha aperto una pagina internet con aggiornamenti in tempo reale. I cittadini prima di mettersi in viaggio sono invitati a leggere le informazioni riportate che cambiano di ora in ora.

Da ieri per la linea 214 è stato ripristinato il collegamento da Vaiano fino a Schignano. Ancora sospeso il servizio verso Migliana e Masseto mentre per la linea 210 è stato ripristinato il collegamento con Bacchereto.

Non sono garantite tutte le corse né i percorsi a causa di strade chiuse o comunque non percorribili dagli autobus. Autolinee in queste ore sta verificando lo stato delle varie zone con mezzi di servizio in controllo ogni quattro ore proprio per capire se le strade che vengono via via riaperte sono effettivamente percorribili da autobus.

Possibili ritardi e variazioni nel percorso anche verso Montemurlo, gli studenti del liceo Brunelleschi, (chiuso anche oggi) dovranno necessariamente collegarsi alla pagina di Autolinee Toscane per controllare che i collegamenti siano garantiti. Al momento in direzione Oste da via Carducci a Montemurlo il percorso è regolare fino a via Scarpettini, poi deviazione a destra su via del Pantano e via Maroncelli con capolinea provvisorio davanti al liceo. Da Prato percorso regolare fino a via Montalese a Bagnolo, poi deviazione su via Bramante, via Berlinguer, via F.lli Rosselli, via Carducci, poi è necessario proseguire con altri mezzi pubblici. Il consiglio è utilizzare la macchina solo se necessario e controllare il sito internet di Autolinee Toscane.