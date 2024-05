L’eleganza cinese. Concorso mondiale sull’abito tradizionale. La finale sarà in città

Emblema indiscusso dell’eleganza e della cultura cinese. Il qipao, l’abito tipicamente femminile caratterizzato da un unico pezzo, aderente, contraddistinto dal colletto alto e dalla diagonale di bottoni, diventa protagonista in città. Prato, non a caso, è stata scelta come capitale dell’eleganza cinese grazie al concorso internazionale Lady qipao, organizzato dal Centro culturale d’oriente. Proprio a Prato a fine giugno, si terrà la finale che richiama donne e visitatori da tutto il mondo.

Una serata dedicata alla celebrazione della tradizione cinese e della moda del Celeste impero con l’abito simbolo che ha fatto capolino nella storia del costume imponendosi come capo d’abbigliamento delle donne di città, protagoniste delle passerelle metropolitane di Shanghai all’alba degli anni Venti, diventando presto un classico iconico e trasversale reinterpretato dai designer di tutto il mondo e seduttore del grande schermo, dalla Cina a Hollywood.

Ora il concorso che per la prima volta sbarca a Prato e mette in palio quattro viaggi a Shanghai per chi sarà candidato a partecipare alla finalissima mondiale. Iscriversi è semplice: il concorso è rivolto a donne dai 16 ai 65 anni. "Che tu sia una ragazza, una giovane moglie, una madre o una nonna, se ami la cultura cinese puoi salire sul palco e mostrare la tua interpretazione della bellezza del qipao", spiega Cristina Hua.

"Abito a Prato e ho scelto di portare qui la finale di questo concorso che sto organizzando perché penso che possa essere una bella occasione di integrazione e conoscenza della nostra cultura".

La location che ospiterà la serata conclusiva non è stata ancora decisa: in ballo ci sono il Museo del Tessuto (ma potrebbe non riuscire a contenere tutto il pubblico) oppure il chiostro di San Domenico. I preparativi sono in fermento, per il momento sono aperte le iscrizioni al concorso: quello che i partecipanti dovranno fare è dare la loro personale interpretazione dell’abito tradizionale cinese portando sul palco un modello all’insegna dell’eleganza.

Del resto Prato non ha molto da imparare in fatto di moda. Le selezioni italiane si terranno a Firenze, Milano e Padova. Le finali italiane invece saranno a giugno in città, mentre le finali mondiali si svolgeranno a settembre a Shanghai. Il concorso prevede due categorie in base all’età delle concorrenti: Beauty group dai 16 ai 29 anni e il Celebrity Group (dai 30 ai 69 anni). Per informazioni: [email protected] e sul sito www.ccoitalia.it. "Abbiamo già molte donne italiane che si sono iscritte - aggiunge Caterina Hua -. è una bella occasione di conoscenza, oltre ad essere un modo per fare beneficenza perché parte del ricavato sarà destinato a Dynamo camp".

Silvia Bini