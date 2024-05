Lega, lista nel segno delle donne: "Subito più sicurezza e meno multe"

Diciotto donne su 32 candidati, fra le quali anche una giovane di origine cinese, per una lista rosa che rende la Lega "orgogliosa", come ha sottolineato ieri mattina il leader Daniele Spada. La Lega per Salvini Premier ha presentato la lista completa dei candidati al consiglio comunale. "Sarà la lista con più quote rosa e questo ci fa davvero piacere – le parole del segretario provinciale – E’ un elenco davvero completo, perché composto da persone che hanno diverse esperienze alle spalle, anche in altri partiti in un paio di casi (Marisa Cacialli e Luciano Gestri in Forza Italia, nda), e che lavorano in ambiti differenti. Sono sicuro che sapremo essere un motore sia per la candidatura di Gianni Cenni a sindaco di Prato, sia per quella di Susanna Ceccardi alle europee".

Ceccardi che, assieme alle deputate Tiziana Nisini ed Elisa Montemagni, era presente alla presentazione della lista del Carroccio pratese. "Nel 2019, a Prato, siamo arrivati al ballottaggio con Daniele Spada. In questi anni credo che i cittadini si siano resi conto che è necessario cambiare, guardando anche a quello che è stato il lavoro negli altri comuni toscani governati dal centrodestra. Noi teniamo al sociale, alla sicurezza dei cittadini: ad esempio, il lavoro fatto a Cascina per quanto riguarda l’impiego di guardie private nei quartieri è stato ripreso da altre parti".

La promessa di una maggiore sicurezza è anche uno dei punti focali della proposta a Prato del Carroccio, così come quella di meno multe per i cittadini (attraverso l’abolizione dei t-red), di una riorganizzazione della viabilità urbana (l’eliminazione delle zone 30 km/h) e di un passo in avanti a livello di decoro urbano. Infine, la Lega ha fatto propria l’idea dell’introduzione della "carta del residente", portata avanti dal vincitore della lotteria "Proponi e Vinci", Carlo Andrea Pozzi.

Gli altri candidati oltre al consiglio comunale, oltre a quest’ultimo, sono: il capolista Daniele Spada, 51 anni, capogruppo uscente e funzionario Confcommercio; Antonella Armetta, networker di 28 anni; Claudio Baldari, 39 anni; Arianna Berti, hostess aeroportuale di 46 anni; Sara Borchi, infermiera in pensione di 68 anni; Pasquale Borrelli, sovrintendente di polizia penitenziaria di 55 anni; Ilenia Bozzano, 28 anni; Marisa Cacialli, pensionata, 88 anni; David Carlesi, commerciante di 60 anni; Luca Carti, artista di 71 anni; Maria Cosmo, imprenditrice di 26 anni; Aurelio Donzella, medico specialista in pensione di 76 anni; Letizia Faggi, 51 anni; Giovanna Favorito, 73 anni; Luciano Gestri, 74 anni; Chiara Gori, imprenditrice di 50 anni; Marina Jin, 26 anni; Loredana Lena, 60 anni; Fiora Livi, docente indipendente di lettere di 53 anni; Anna Maniscalchi, 58 anni; Daniela Marcucci, 75 anni; Emanuele Micheli Clavier, 42 anni; Alessandro Monterisi, 33 anni; Katsiaryna Nikifarava, 39 anni; Valentina Pieroni, 48 anni; Antonio Piscitelli, 55 anni; Stefania Pomara, libraia di 52 anni; Carlo Andrea Pozzi, formatore di 55 anni; Umberto Pasquale Alessio Presutti Gallinella, 34 anni; Gaetano Ravalli, operaio di 58 anni; George Claudiu Stanasel, 29 anni, vicepresidente uscente del consiglio comunale, e Marta Zilianti, chimica tessile di 58 anni.

Francesco Bocchini