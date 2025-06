L’economia circolare in montagna. Nasce a Cantagallo il laboratorio

Un passo importante per connettere innovazione, sostenibilità e sviluppo locale: è stata firmata la convenzione tra il Comune di Cantagallo e la Fondazione Pin – Polo universitario Città di Prato – che si chiama "Economia circolare per la montagna: ricerca, innovazione e opportunità per il Comune di Cantagallo". La convenzione, sottoscritta dal sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno e dalla presidente del Pin, Daniela Toccafondi, avvia una collaborazione strategica tra l’amministrazione comunale e il polo universitario, con l’obiettivo di promuovere azioni condivise su temi cruciali per il futuro delle aree montane come la transizione ecologica, la valorizzazione delle risorse naturali e la sostenibilità delle economie locali.

Il documento sancisce un’intesa della durata di 4 anni e coinvolge direttamente il Laboratorio Arco (Action-research for co-development) del Pin, riconosciuto a livello internazionale per il lavoro condotto sui temi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. La collaborazione si fonda sulla volontà di attivare percorsi comuni di ricerca, formazione, divulgazione e co-progettazione, nei quali il Comune di Cantagallo si pone come partner attivo e promotore.

In questo quadro si inserisce anche la possibilità di allargare la partecipazione ad altri soggetti, pubblici e privati, come centri di ricerca, imprese o associazioni di categoria.

"Il rapporto tra Pin e Comune di Cantagallo - dichiara il sindaco, Guglielmo Bongiorno - si rinsalda su nuovi temi di interesse dopo che, solo un paio di anni fa, questa collaborazione ha prodotto un workshop con progetti per sviluppare l’idea della centralità della montagna. Oggi, con questa nuova intesa, il nostro Comune si propone di affrontare con strumenti nuovi e visione di lungo periodo le sfide sociali e ambientali del presente e del futuro delle aree montane". "Sono contenta che il comune di Cantagallo abbia trovato nella Fondazione Pin un partner affidabile con cui sviluppare i progetti di sostenibilità, innovazione e sviluppo territoriale" spiega Daniela Toccafondi.

"Nel solco di una tradizione in cui le comunità montane hanno da sempre valorizzato le risorse locali attraverso rigenerazione, riparazione e riuso, la convenzione - dichiara il professore Leonardo Borsacchi, coordinatore di Arco sui temi di economia circolare - punta da un lato a rafforzare la sostenibilità e la multifunzionalità del territorio di montagna, dall’altro a trasformare Cantagallo in un laboratorio di innovazione circolare, capace di generare modelli sostenibili e replicabili".