L’eccellenza in pasticceria. Nuovo Mondo e Mannori premiate dal Gambero Rosso

Sacchetti e Mannori premiati dal Gambero Rosso nella nuova "Guida Pasticceri e Pasticcerie 2024". Ieri è stata presentata la guida dedicata alle migliori pasticcerie italiane e per Prato è un trionfo con due pasticceri ai vertici: la pasticceria "Nuovo Mondo" riconferma le Tre Torte, il massimo riconoscimento, con un punteggio di 92, segue quella di Luca Mannori, sempre con Tre Torte e 90 punti. Il Nuovo Mondo rientra tra le 14 migliori pasticcerie di tutta Italia ed è l’unica della Toscana nella classifica da 95 a 92 punti. "È un onore per noi essere tra i più grandi nomi della pasticceria italiana – dice Andrea Sacchetti, titolare insieme al padre Paolo – e questo rappresenta non certo un traguardo ma una conferma che stiamo facendo bene il nostro lavoro e che dobbiamo continuare a farlo in questo modo".

Ad affiancarsi al riconoscimento delle Tre Torte, anche altri premi conferiti dal Gambero all’offerta di pasticceria del "Nuovo Mondo": Tre Tazzine per il bar e Due Chicchi per il caffè. Anche l’altra pasticceria, quella di Luca Mannori, è l’unica della Toscana compresa nel punteggio fra 91 e 90. In pratica, per rimanere con Tre Torte bisogna avere un punteggio fra 95 e 90. Soddisfatto ed emozionato nel suo negozio Luca Mannori per la conferma del traguardo poiché entrambi avevano avuto le Tre Torte anche nel 2022. Nel 2021, inoltre Mannori ha vinto la "Coppa del mondo" di pasticceria insieme ad altri 9 colleghi italiani, come riconoscimento per i 35 anni di carriera. "Sono premi – dice Mannori – che gratificano il nostro lavoro". La loro produzione è simile ma diversificata e inconfondibile: spazia dai classici cornetti e croissant alle monoporzioni, poi i dolci, i biscotti di Prato e tante creazioni originali.