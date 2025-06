Le visite alla galleria di Palazzo comunale

Ultimo appuntamento di questa stagione domani e domenica con le visite guidate gratuite a Palazzo comunale, che da gennaio hanno registrato oltre 300 visitatori. Le visite sono in programma sabato alle 16 e alle 17.30, domenica alle 10 e alle 11.30, con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. Sarà l’occasione per fare un viaggio nel cuore della storia di Prato, attraverso opere d’arte, aneddoti e ritratti di personaggi storici che svelano il racconto della città attraverso i secoli. Lungo le diverse stanze del primo piano si può ammirare una ricca collezione di ritratti di illustri personaggi dell’Ottocento, nonché opere del primo Novecento. Uno dei luoghi più affascinanti è senz’altro il Salone Consiliare, dove due affreschi d’inizio Quattrocento catturano lo sguardo: una Maestà fra santi e una Giustizia militante. Sulle pareti intonacate, si susseguono le raccolte di dipinti che raffigurano Uomini Illustri e Benefattori, da Francesco di Marco Datini a Ferdinando Stefano di Lorena, passando per i ritratti dei granduchi medicei. Camminando lungo i corridoi ed accendendo a diverse stanze il visitatore scoprirà quanto la storia di Palazzo Comunale e quella delle opere lì raccolte raccontino Prato, in un intreccio di legami artistici e in continuo rimando con i capolavori del Museo di Palazzo Pretorio. Nella foto il ritratto del Granduca Cosimo de’ Medici dipinto da Zanobi poggini intorno al 1556, che si trova nel salone consiliare.