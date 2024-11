Le note di Rtc. Tributo a Puccini nel centenario

I nostri consigli di questa settimana per l’ascolto di musica classica su Rtc cominciano con un omaggio al grande direttore giapponese scomparso a febbraio: Seiji Ozawa dirige oggi alle 20,30, Richard Strauss (Una vita d’eroe, Wiener-Philharmoniker-Fanfare per ottoni e timpani, Capriccio - sestetto) e Schoenberg di Notte trasfigurata, da una poesia di Richard Dehmel, versione per archi del 1943. Domani Šostakovic diretto da Mariss Jansons per Sinfonia - Babi Yar (alle 17,11). Da non perdere (alle 19,41): Toscanini dirige Verdi, registrazioni dal vivo del 1943-44, in brani da I Lombardi alla prima crociata e Rigoletto. Martedì alle 14,30, Kubelik dirige Borodin in registrazioni del 1960 - Wiener Philharmoniker: Danze polovesiane - Principe Igor" e Sinfonia. n.2. Mercoledì alle 13,06 la Sinfonia Italiana di Mendelssohn cui segue Beethoven: Egmont, musiche di scena da Goethe. Il tempo di valzer dell’eterno Johann Strauss jr in una registrazione del 1956: Storielle del bosco viennese diretto da Bruno Walter (alle 15,19). Poi Victoria Mullova, strepitoso violino, alle 20,57 per due Partite di Bach. Giovedì la nostra proposta d’ascolto ha come comun denominatore la musica antica della scuola napoletana (1600-1700) del flauto dolce e mandolino di Sarri, Scarlatti, Durante alle 11,40, proseguendo con la magia del violino di Paganini suonato da Yehudi Menuhin, registrazione storica del 1945, fino a Scarlatti con le arie antiche cantate da Cecilia Bartoli (alle 18,40).

S’intona con questa scelta il concerto (alle 21) in diretta dal Politeama Pratese, dove Diego Dini Ciacci dirige la nostra Camerata in una stagione intitolata a Metastasio con i versi della "Didone abbandonata": "Se resto sul lido, se sciolgo le vele", metafora dell’equilibrio tra il classico e il nuovo: musica di Mozart, Gounod, Dvorak. Venerdì 29 novembre 1924 muore Puccini a Bruxelles. Rtc per Puccini con Maria Callas (alle 17,59), cui segue alle 20.30 un toccante ricordo del maestro toscano Bruno Bartoletti che dirige la Camerata per Puccini, in una registrazione dal vivo del 29 novembre 2008. Sabato, serata all’opera (ore 20,30) con

Parsifal di Wagner- Pierre Boulez, registrazione dal vivo, Festival di Bayreuth, luglio e agosto 1970.

Goffredo Gori