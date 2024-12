Le note di Rtc. Per festeggiare l’anno che verrà

Pochi giorni alla fine anno su Rtc con musica barocca di una ipotetica "Regina di Saba" di Handel seguita da un corteo di "tutti gli strumenti sordini" (oggi alle 12.40) aspettando alle 15,40 il clima gelido di musica scandinava di Grieg e Siebelius con l’abbandono malinconico del "Valse triste". Cala la notte su un "Carnevale di Vienna" di Schumann (alle 22,15). Domani si ricorda il compleanno di Antonio Pappano, direttore britannico con cittadinanza italiana: alle 9,40 "La danza delle ore – La Gioconda – Ponchielli", brani da "Werther" - Massenet, "Preludio e tregenda" da "Le Villi" prima opera di Puccini, "I pini di Roma" di Respighi. Da non perdere alle 12,40 Mendelssohn, trascrizione per pianoforte a quattro mani: "Sogno di una notte di mezza estate" con Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, due valenti musicisti pratesi. San Silvestro con la musica benaugurante. Si parte da Cajkovskij de "La bella addormentata nel bosco-balletto" alle 11,01, poi alle 12,40 le marce di Borodin ("Il principe Igor") e le più popolari di Johann Strauss jr. Dalle 13,40 alle 14,28 le brillanti ouverture da opere di Mozart ("Le nozze di Figaro"), Rossini, Humperdinck di "Hansel e Gretel" diretta da Karajan. Alle 14,51 c’è Claudio Abbado per Mozart (anche una singolare danza tedesca: "La corsa in slitta"). In mezzo a tanti ballabili Muti dirige Nino Rota del film "Il Gattopardo" (alle 15,40), cui seguono le scintille della famiglia Strauss con polke e galop (alle 16,38). C’è musica anche per la tavola. Buon appetito per il cenone dalle 18,40: "Le ho dato delle torte e le ho dato della birra" di Purcell, "La carta dei cibi" di Zollner (scherzi per voci virili); Bernstein si diverte a consigliare quattro ricette per canto e pianoforte: "Le bonne cusine".

San Silvestro a Vienna dalle 18,50 con i re del valzer: famiglia Strauss e "Il pipistrello" con Karajan (alle 20,30). Verso mezzanotte dalle 23.01: "Fin ch’an dal vino" - Don Giovanni, Mozart; "Libiamo, nei lieti calici" - Verdi; Brahms - Danza ungherese- Abbado. Mezzanotte. Sul podio fino alle 1,12 la bacchetta magica di Karajan, re della festa per il re del valzer Strauss: un caleidoscopio augurale. Johann Strauss padre e figlio: "Radetzky-Marsch", "Al bel Danubio blu", "Kaiserwalzer", e tanto altro. Buon anno!

Goffredo Gori