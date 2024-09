Le note di Rtc. Oggi Bernstein l’ultimo concerto

La suggestione dei "Quattro interludi marini" dal "Peter Grimes" di Britten con l’emozione di una registrazione dal vivo a Tanglewood il 19 agosto del 1990: era l’ultimo concerto di Lenny - Leonard Bernstein. Rete Toscana Classica lo propone stasera alle 20,30. Ma ecco gli altri consigli per l’ascolto di questa settimana. Domani la Sinfonia n. 6 "Patetica" di Cajkovskij alle 10,40 e alle 17,34 un’antologia delle parti orchestrali delle opere di Verdi, ovvero sinfonie, preludi e ballabili con Riccardo Muti e Claudio Abbado che dirigono l’ Orchestra Filarmonica della Scala e i Berliner Philharmoniker. Alle 20,30 la Sinfonia n. 9 di Beethoven con i Wiener Philharmoniker diretti da Karl Böhm. Martedì con Cajkovskij e ancora Muti (alle 20,30): Shakespeare con "Romeo e Giulietta" Fantasia - Ouverture, e Byron con "Manfred", sinfonia in quattro scene. Alle 22,44 un collage musicale per il mito di Orfeo: cinquanta piccoli incisi da Monteverdi, Luigi Rossi, Antonio Sartorio, compositori del "recitar cantando" nel 1600. Mercoledì: prima Gershwin, alle 18,04, con una Suite da "Porgy and Bess"; poi, alle 19,16, Paganini con violino e chitarra: "Sonata di Lucca", "Le streghe" e "Moto Perpetuo", direttore Seiji Ozawa.

Giovedì una bella pagina di storia del Maggio Fiorentino (alle 11,40), protagonista il maestro e direttore Vittorio Gui che nel 1928 formò la Stabile Orchestrale Fiorentina, divenuto poi appunto Maggio musicale fiorentino. Rtc propone (edizione Maggio Live) un’antologia d’epoca diretta da Gui: Schumann, Brahms, Wagner. Karajan dirige "Eroica" di Beethoven alle 19,32. Venerdì quattro ouvertures alle 17,45: Mendelssohn con Le Ebridi duirettore Chailly, Wagner con l’Olandese volante, direttore Furtwaengler, Schumann con Genoveva, direttore Abbado; alle 20,30, balletto, con il Lago dei Cigni di Cajkovskij e Ozawa sul podio. Sabato, alle 20.30, serata all’opera con "La Favorita" di Donizetti (1840) per Pavarotti, Cossotto, Ghiaurov.

Goffredo Gori