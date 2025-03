Le note di Rtc. Nel nome di Bach dopo 330 anni

Potremmo chiamarla la settimana di Bach, nato nel marzo del 1685. Rete Toscana classica lo ricorda diffusamente inserito in una carrellata di compositori di tutto il mondo. Bach, Pater di tutti, il più grande: perché non proporlo ad esempio insieme a musica americana di Gershwin (Rhapsody in Blue del 1967) alle 12.05 di oggi, oppure con Richard Strauss di Così parlò Zaratustra del 1962. Ed ecco Bach con la Suite n. 2 in re minore per il violoncello di Mario Brunello (alle 23.37). Domani dalle 10.40: Boccherini con Fandango per chitarra e archi, e Paganini Concerto per violino n.1. Ancora chitarra e orchestra, musica di Villa Lobos (alle 17.54). Martedì alle 16.19, Muti dirige la Messa la Requiem di Verdi) Jessye Norman soprano, Agnes Baltsa, mezzosoprano, José Carreras tenore, Evgeny Nesterenko basso. Da Ditroit nel 1958, il Bolero di Ravel alle 19.40. Mercoledì alle 16.41, Claudio Abbado dirige i Berliner Philharmoniker in Quadri di una esposizione di Musorgskij su orchestrazione di Maurice Ravel. Quando la musica racconta il mito: Didone di Cartagine nel "racconto" di Purcell e Berlioz (alle 23.30). Giovedì alle 12.40 Dino Ciani al pianoforte per Bach e Dallapiccola, e alle 16.40 Celibidache dirige Schumann: Sinfonia n. 3 - Renana e Sinfonia n. 4 (Münchner Philharmoniker dal vivo 1994). Una chitarra e un mandolino più archi per Vivaldi: Concerto in do maggiore (alle 21.21).

Venerdì 21 marzo: buon compleanno Johann Sebastian: in questo giorno del 1685 nasceva Bach e Rtc festeggia copìn la sua musica i 330 anni da quel giorno. Si comincia dal primo mattino (ore 6 - 7.40) con una serie di Fantasie, Sonate, Ouverture, Duetti, Concerti (Mullova al violino, Richter al pianoforte) fino a trascrizioni di sapore ispanico: Bachianas Brasileras di Villa Lobos (alle 8.26). C’è anche Bach trascritto per orchestra da compositori del ‘900: Respighi, Schoenberg, Webern (alle 14.34). Sabato alle 20.30 serata con l’opera: Fierrabras, romanticismo tedesco di Schubert del 1823, epopea di Carlo Magno, opera eroica che fu rappresentata la prima volta dopo la morte del compositore nel 1828. Dirge Claudio Abbado.

Goffredo Gori