Le note di Rtc Dukas e Poulenc Musica da favola

Quando la musica ci porta nel mondo delle favole attingendo a storie di poeti come Goethe, quello de L’apprendista stregone: è il caso di Paul Dukas (come non ricordare anche il cartone animato Topolino di Disney…), e di La Fontaine con Les Animaux modèles di Poulenc; suggestioni fiabesche di compositori francesi su RTC (oggi domenica 4) alle 12,19 e 13,54. Proseguiamo con i consigli per l’ascolto, proponendo la chitarra magica di Augustin Barrios con atmosfere del Paraguay, Milonga, Tango, Danze guarani (alle 19,01). Una serata con l’Orchestra della Toscana e l’Ort (registrazione concerto del 12 gennaio 2023) con Mario Brunello direttore e violoncello (alle 20,30). Lunedì, musica leggera divenuta un classico: quella di Cole Porter (alle 11,49) con la London Sinfonietta. Beethoven alle 14,47: Sinfonia n. 6 "Pastorale" con i Berliner Philarmoniker in una registrazione del 1955. Anche se non si è amanti della musica dodecafonica, merita ascoltare alle 20,30 la bacchetta di Mitropoulos in una registrazione del 1951 per Notte trasfigurata e L’attesa di Schoenberg. Altra registrazione rara del 1951 (alle 22,01): Furtwangler e i Berliner per la Sinfonia n. 9 "La Grande" di Schubert. Una proposta d’ascolto con tanto Schubert e Cajkovskij per martedì: "Sinfonia n 5" diretta ha Harnoncourt alle 18,02 e Karajan con i Berliner Philarmoniker per Cajkovskij: Capriccio Italiano, Variazioni per violoncello (Rostropovich), Serenata per orchestra e archi. Ancora Schubert alle 23,13 con Richter e Britten per Gran duo per due pianoforti. Mercoledì, il clarinetto di Benny Goodman per due maestri del Novecento: Bartok e Bernstein (alle 10,40) . Alle 15,10, Beethoven: Sonata in do minore op. 13 "Patetica" sul pianoforte di Daniel Barenboim. Giocare con Bach- "Brasileiras": otto violoncelli su fantasie di Villa Lobos diretto da Enrique Batiz (alle 18,40). Si cambia decisamente musica con Rossini della "Cantata in onore del Sommo Pontefice Pio IX" (alle 20,30) diretto da Chailly e con Mariella Devia soprano. Giovedì alle 10,40, pianoforte a quattro mani per Brahms, Schubert, Ravel: Martha Argerich e Nelson Freire. Alle 11,51 Petrouchka di Stavinskij diretta da Boulez, e alle 13,56 "Eroica" di Beethoven diretta da Kubelik.

Goffredo Gori