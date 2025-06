Le note di Rete Toscana Classica. Buona domenica: la Carmen di Bizet

La calura estiva di una fiammeggiante Carmen di Bizet si coniuga ai nostri consigli per l’ascolto su Rtc oggi alle 18.05: Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Dal sole mediterraneo alle suggestioni marine di Debussy e Bridge (registrazioni del 1956 alle 18.30). Domani alle 12.12 merita ascoltare il clima nutturno di un flauto solo - archi- percussioni di Bernstein da lui diretti. Si cambia atmosfera alle 13.49 nella Vienna di Strauss jr.: valzer, ouverture e Sul bel Danubio blu. Alle 17.51, Lorin Maazel dirige Wagner in estratti sinfonici da Tannhauser. Martedì alle 10.40 si torna alla Spagna autentica di Granados-pianoforte: Valses Poeticos - La Vega - Allegro de concierto, poi la Sinfonia n.6 di Schubert diretta da Muti (alle 11.41). Mercoledì: Vivaldi e Le stagioni secondo Giovanni Antonini direttore del Giardino armonico e la suggestione di strumenti antichi (19.36). Giovedì alle 20.30 Abbado dirige Schubert: musiche di scena per Rosamunde e Sinfonia La grande. Ora tarda, 23.10, per Musica notturna di Ghedini e la travolgente e sensuale Danza dei setti veli - Salome di Richard Strauss (alle 23.50). Venerdì alle 12.40, Il lago dei cigni di Cajkovskij (registrazione del 1954), alle 15.40 di Schubert il celebre ciclo di lieder su testi di Muller, Winterreise: Ian Bostridge tenore, Thomas Adès pianoforte. Alle 16.53 - da non perdere - le suggestioni orchestrali, frazionamenti timbrici, colori ora puri ora cangianti di Rimskij- Korsakov. Fiabe: si vola in cielo e sul mare con Simbad e Shéhérazade; la satira politica de Il gallo d’oro - Suite sinfonica, La fiaba dello zar Saltan e Notte di maggio dirette da Ansermet. Sabato all’opera alle 20.30 per Armide, tragedia lirica in cinque atti di Gluck, alfiere della riforma del melodramma.

Goffredo Gori