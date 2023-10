Le note classiche. Ottobre magico con Cajkovskij

Prima settimana di ottobre: i nostri consigli d’ascolto su RTC. Cominciamo da le "Mille e una notte", la fiaba della bella moglie astuta "Shéhérazade" messa in musica da Nikolaj Rimskij- Korsakov: oggi alle 17,22. Questo mese RTC mette in onda il ciclo completo delle Sinfonie di Pëtr Il’ic Cajkovskij registrato quest’anno al Teatro del Maggio nel corso dell’ottantacinquesimo Festival: alle 20,30 Daniele Gatti dirige di Cajkovskij la Sinfonia n. 3 -"Polacca" e la Sinfonia n. 5. Lunedì alle 13,46 la singolare proposta della voce antica del mandolino (e pianoforte) per un Bolero e una Fantasia Poetica di Raffaele Calace. Segue alle 15,40 la voce umana e straordinaria di Maria Callas registrata dal vivo in un concerto a Stoccarda nel 1959. Ancora voce femminile nella rubrica di Antonella D’Ovidio (alle 18,40) "Virtuosissime" cantanti e compositrici del Seicento: è la volta di Barbara Strozzi, fiorentina-veneziana. Ancora Cajkovskij in " La fanciulla di neve, musica di scena" (alle 22.47). Martedì, "La mer" di Debussy in una registrazione del 1950 diretta da Mitropoulos (alle 11,17). Un grande tenore svedese, Nicolai Gedda, per dare voce a testi poetici di Apollinaire per la musica di di Poulenc (alle 17,52). Si prosegue con pagine di Cajkovskij (alle 19,44). Proviamo a cambiare musica con il "minimalismo" di Steve Reich: percussioni, voci e organo ( alle 23,25) per scivolare nella notte alle 23,45, attraverso gli esotismi di Saint-Saens. Mercoledì, alle 10,40, per gli amanti di Bach, organo (Koolman) per preludi, e fughe. Dal solenne organo ai preludi e fughe di due familiari chitarre "bien temperèes", musica del quasi toscano Mario Castelnuovo-Tedesco ( alle 20,30).

Giovedì, un storica registrazione dal vivo del 1962: dai "Quattro pezzi sacri" di Verdi, il "Te Deum" diretto da Carlo Maria Giulini (alle 12,14). Musica per bambini alle 12,40: voce recitante Peter Ustinov, da Bizet, Poulenc, Britten (1965- Prêtre). Concerto d’inaugurazione del Lincoln Center N.Y. : registrazione dal vivo 1962, direttore Bernstein per Beethoven, Copland, Mahler ( alle 21,32). Venerdì, la Spagna di Joaquin Rodrigo alle 12,40 e alle 20,11, da non perder, "La spada nella roccia" come racconto radiofonico per la musica di Britten in una registrazione del 1952.

Goffredo Gori