Le lezioni dell’Università Monarca. Il tema del 2024 sarà l’Homo faber

Si intitola "Homo Faber, viaggio nell’essenza dell’umano" il programma dei corsi 2024 dell’Università del Tempo Libero Eliana Monarca, presentato ieri in palazzo comunale dal presidente dell’associazione Doriano Cirri, dal presidente di Linguaggi Alessandro Pagliai, con alcuni membri del consiglio direttivo dell’università e dall’assessore alla cultura Simone Mangani. I corsi prenderanno il via martedì 9 gennaio alle 16 nell’aula magna del Pin con la lezione di prolusione e proseguiranno ogni mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18, più sette lezioni di sabato dal 3 febbraio al 23 marzo in Sala Banti a Montemurlo alla stessa ora. Da oltre vent’anni l’Università del Tempo Libero promuove attività di interesse sociale e culturale con finalità educativa, in collaborazione con le istituzioni. "L’associazione assume e promuove l’obiettivo dell’educazione permanente in ogni età della vita - ha detto Doriano Cirri - In un mondo permeato di incertezze, in una società in cui si manifestano i segni di una crisi profonda, dove la povertà educativa è un’emergenza nazionale, che investe tutte le fasce di età della popolazione, la cultura rappresenta un’ancora di salvezza. Per questo è nostra profonda convinzione che la cultura deve trovare spazio nel nostro quotidiano e quindi deve essere sostenuta in ogni modo possibile: uno strumento di innalzamento delle menti, socializzazione e aggregazione. Ogni anno – ha aggiunto – con l’aiuto e la guida di docenti universitari o esperti di alto livello, vengono esplorate varie aree culturali".

Tra i docenti che parteciperanno ai corsi ci sono Giovanni Cipriani e Alberto Batisti, da anni molto apprezzati dal pubblico, ma anche David Fiesoli, DanielaBelliti, Rita Iacopino, Patrizia Romoli. "Quest’anno abbiamo individuato un tema generale dedicato all’ umano – ha spiegato Cirri –, ovvero cosa caratterizza l’uomo ed il suo essere presente sulla terra in tutte le sue declinazioni e manifestazioni. Homo faber appunto, l’uomo costruttore del suo futuro attraverso le sue azioni".

"L’evoluzione del pensiero umano. Perché l’uomo inventa la filosofia" è il tema del primo ciclo di lezioni sponsorizzate dal Comune e aperte anche ai non soci dell’Università Monarca, che si potranno seguire al Pin di piazza Ciardi o in streaming sulla piattaforma Zoom da martedì 9 gennaio a venerdì 26 gennaio. Il programma completo su universitatempolibero.it/ Per iscrizioni o informazioni ci si potrà rivolgere all’Università Monarca, allo Spi Cgil in piazza Mercatale, il martedì e mercoledì dalle 10 alle 12, 0574/459263 o [email protected]