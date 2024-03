Le idee del centrodestra. Soccorso, niente tunnel. Palazzetto dello sport e una nuova viabilità

Niente sottopasso al Soccorso, un nuovo palazzetto dello sport, una serie di misure per contrastare il degrado, un piano per la viabilità e una riorganizzazione complessiva della macchina comunale. E’ quanto emerso dalla conferenza programmatica del centrodestra organizzata per iniziare a scrivere il programma elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Cenni. Una iniziativa promossa da FdI, Lega, FI, Noi Moderati Silli, Partito Liberale Italiano e Udc, alla quale hanno partecipato oltre 100 persone fra politici e simpatizzanti di centrodestra. Un momento che sarà seguito da altri momenti di ascolto in città, fra associazioni di categoria, parti sociali e mondo delle imprese e del terziario. "Un lavoro serio poggiato su concretezza e fattibilità – sottolinea Cenni –. Una formidabile spinta al cambiamento che tutte le anime della nostra città ci chiedono e si aspettano. Esco da questo appuntamento con tanto lavoro da fare ma l’ho detto e lo ripeto: il lavoro non mi fa paura, non mi spaventa e non mi stanca. Ora avanti con la campagna di ascolto sul territorio al termine della quale completerò e perfezionerò il programma elettorale". Poi Cenni si sofferma sui vari temi: "Sul sottopasso del Soccorso l’iter amministrativo ha raggiunto livelli molto avanzati a causa della sorda arroganza dell’amministrazione, ma tenterò ogni percorso ancora possibile per una soluzione diversa, meno impattante e meno costosa. Si può rimettere in pista il progetto del sovrappasso". A seguire il palazzetto dello sport: "Serve una nuova casa per lo sport, più moderna, efficiente e funzionale. E’ arrivato il momento di dotare la città di una struttura polifunzionale che serva allo sport ma anche ad altre iniziative come concerti, meeting, manifestazioni culturali". Inevitabile toccare il nodo viabilità: "Da ogni angolo di Prato arrivano lamentele – conclude –. Si continuano a smantellare strade per realizzare progetti senza capo né coda. Un esempio su tutti: via Catani. Che senso ha spendere soldi per scontentare i cittadini e creare pericoli?".

Cinque i tavoli di confronto: città del domani, sport-cultura e giovani, sociale-sanità e sicurezza, trasporti, e lavoro e innovazione. Soddisfazione per il lavoro da tutti i partiti della coalizione. "Quanto fatto in questi anni all’opposizione dai nostri consiglieri Cocci, Belgiorno e Ovattoni lo portiamo avanti con continuità anche in questo programma elettorale – sottolinea la deputata di FdI, Chiara La Porta –. Noi parliamo di progetti e delle istanze dei cittadini, il Pd invece pensa solo alla spartizione del potere".

"Il centrodestra compatto si apre alla città – prosegue la deputata di FI, Erica Mazzetti –. Stiamo mettendo in atto l’ascolto dei cittadini". Poi il leader della Lega Daniele Spada: "Noi lavoriamo per Prato, iil Pd litiga". Infine il sottosegretario Giorgio Silli. "C’è un clima meraviglioso di complementarità e comunione di intenti – conclude –. Sentimenti che saranno indispensabili non solo per vincere le elezioni ma anche per governare la città".

Stefano De Biase