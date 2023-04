Le farmacie aperte oggi e domani Ecco tutti gli orari

Le farmacie oggi, giorno di Pasqua e domani lunedì dell’Angelo, a Prato avranno un’apertura a scartamento ridotto rispetto alle normali domeniche. Saranno aperte queste farmacie: di Coiano in via Bologna 459 (8,30-20 e telefono 0574.693299); Moderna Lazzeri in via G. Mazzini 8 (9-13 e 15,30-19,30 telefono 0574.22604); Via Roma in via dello Sprone 2 (9-20 telefono 0574.633166). Sempre aperte 24 ore su 24 la Lloyds 3 in piazza Mercatale (0574.30327) e la Lloyds 12 (0574.27986) in via Cavour 91. In provincia, oggi e domani, ecco dove acquistare medicinali e prodotti da banco: nei Comuni medicei è di turno la farmacia Al Poggio in via Carmignanese 73 a Poggio a Caiano (9-13 e 16-20). A Montemurlo è aperta la farmacia comunale di Oste (9-13 e 16-19,30). In Val Bisenzio solo per questa mattina è aperta la farmacia di Usella in via San Lorenzo (9-12,30 senza reperibilità), tutto il giorno e anche domani sarà di turno la farmacia Mannina di Montepiano (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).