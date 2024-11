Le due "Ostesse" pratesi. Premi per Mannori e Conti

Due imprenditrici pratesi del settore alimentare saranno presenti domani, una nel ruolo di premiata e l’altra come premiatrice – con altre donne della ristorazione provenienti da tutta Italia e anche dall’estero – alla manifestazione romana "Ostessa 2024".

Si tratta di Sue Ellen Mannori, della macelleria Mannori e di Sara Cecchi della macelleria Conti. La prima edizione del premio internazionale "Anna Dente - Ostessa 2024", rivolto alle donne del mondo enogastronomico e della filiera agroalimentare, si terrà a Roma, domani pomeriggio, all’interno di Excellence Food Innovation, iniziativa che si svolge nella tribuna autorità dello stadio Olimpico.

Quello dedicato ad Anna Dente, la grande cuoca dell’Osteria di San Cesario, scomparsa nel 2020 – definita da Heinz Beck (La Pergola, 3 stelle Michelin) come la "regina della cucina laziale" – è il primo premio in Italia intitolato a una donna chef.

E non è un caso che la cerimonia avvenga allo stadio Olimpico, dove Anna Dente, chef ufficiale della Nazionale di rugby, organizzò uno show cooking sulla pasta all’amatriciana, nel novembre 2012 in occasione della partita Italia-All Blacks. Lo scopo del premio "Ostessa 2024" è quello di dare rilevanza alle pari opportunità e all’inclusività nel settore della ristorazione.

In particolare le due pratesi partecipano con due diverse motivazioni: Sue Ellen Mannori sarà premiata come "norcina", specializzata nella mortadella di Prato che da anni promuove come prodotto tipico del territorio di Prato la cui ricetta con l’alchermes è stata riscoperta e valorizzata, mentre Sara Cecchi nei Conti sarà tra le premiatrici, scelta per il suo contributo nell’Accademia di macelleria e salumeria Conti.

"Sono emozionata – commenta Sue Ellen Mannori – e grata che il nostro lavoro venga promosso e valorizzato. Per noi rappresenta un riconoscimento molto importante. Il fatto di ricevere un trofeo per la mortadella di Prato mi riempie di orgoglio".

Con loro saranno premiate donne sia italiane che straniere: ostesse, chef, macellaie, norcine, enologhe, giornaliste enogastronomiche, esperte di olio, food blogger, panificatrici, pasticcere, sommelier, maitre.

Elena Duranti