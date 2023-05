Le certezze e le scommesse dell’economia

Maristella Carbonin

La vetrina tradizionale, dove ci si scambia la mano. Dove il prodotto lo puoi sentire, non solo vedere. E la vetrina di un futuro che è già presente, quella dell’e-commerce. Tradizione e innovazione che vivono e convivono nel distretto tessile pratese. Proprio nella nostra città un colosso come Alibaba ha scelto di "fermarsi" per fare scuola agli studenti del Pin e alla imprese che hanno voglia di affacciarsi su un futuro che macina novità dopo novità. E così, accanto alla fiera tradizionale, ecco quella digitale. Vi raccontiamo tutto questo alle pagine 2 e 3 del giornale, con due interviste che, di fatto, raccontano anche due tempi che si incontrano.