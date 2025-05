Le canzoni che danno gioia. Il gruppo musicale pratese e i concerti nelle Rsa

Musica e canzoni per portare allegria nelle case di riposo. Il Gruppo Musicale Pratese guidato da Romeo Padovani quest’anno ha ampliato la "rosa" dei luoghi dove portare buona musica e sono cresciuti anche i volontari. "Un vecchio detto dice il lavoro paga – racconta Padovani -, questo significa che la fatica e la passione, se ben impiegate, portano frutti. A riprova di ciò, nell’ultimo anno, abbiamo incrementato il numero delle realtà che ci ospitano per portare animazione musicale. Oltre ai circoli ed alle parrocchie, nel campo delle residenze sanitarie assistite abbiamo svolto animazione musicale in due nuove strutture Casa Serena e Villa Maria Assunta, oltre a quelle abituali". Infatti, dopo il successo di sabato scorso a villa Niccolini, il prossimo appuntamento del Gruppo Musicale Pratese sarà proprio oggi alla rsa di Iolo in via Saffi e il 24 maggio a villa Amelia in via Edison. I concerti iniziano sempre alle 15.30.

"La nostra attività – aggiunge Padovani - porta entusiasmo e coinvolgimento, siamo una sorta di droga benefica. Prova ne è che dall’inizio dell’anno è entrata a far parte dell’associazione, dopo averci conosciuto in rappresentanza della precedente giunta del Comune, l’ex assessore Flora Leoni, bravissima animatrice nelle rsa, tanto che a dicembre si vestì pure da Babbo Natale per i nostri nonni. Continuiamo a cercare di sensibilizzare i giovani al volontariato, loro sono il futuro della nostra società, alcuni si sono avvicinati e ci supportano e per coinvolgerne altri abbiamo preso parte anche all’infoday sul volontariato che si è svolta a Officina Giovani". E Padovani cura con attenzione anche il repertorio musicale: "Cerchiamo di offrire sempre qualche novità o variazione di repertorio – spiega –. Per esempio, questa stagione porteremo virtualmente i nostri utenti in Versilia a sentire un po’ di Sapore di sale. Quando è morto Papa Francesco, abbiamo pensato ad un brano che in qualche modo lo ricordasse ed abbiamo preparato Gabriel’s oboe di Morricone, tratto dal film Mission. Nel contempo abbiamo tolto dal repertorio Tu vo’ fa’ l’americano, al fine di evitare scherzosi fraintesi, dopo l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV". Per il 12 giugno è in programma una serata di musica al Giardino Banci Buonamici, con il patrocinio della Provincia, per raccogliere fondi a favore della Fondazione Sandro Pitigliani. Si esibiranno anche le bravissime cantanti Sara Ruoti e Matilde Rosati, insieme al Piccolo coro del cinema da ascoltare diretto dalla giovane Roberta Pettirossi.

M. Serena Quercioli