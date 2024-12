Le buone maniere in prima fila

Serata conviviale al Golf club Le Pavoniere per la sezione pratese dell’associazione Fidapa (Federazione italiana Donne Arti Professioni Affari) presieduta da Catia Vannucci. Invitato dalla socia Benedetta Gatti dei, è stato ospite della serata il marchese Emilio della Fontanazza che ha presentato il suo pluripremiato libro "Il palcoscenico della Marchesa. Una chic delle buone maniere", un viaggio nella vita avventurosa della madre dell’autore e nella sua villa tra arte, cultura, galateo, stile ed eleganza, con tanti curiosi aneddoti. Fidapa Prato ha anche partecipato all’iniziativa di Fidapa BPW Italy Distretto Centro dedicata alla promozione e valorizzazione dell’artigianalità femminile nella sala della Promoteca del Campidoglio di Roma. Sei le protagoniste artigiane italiane delle quattro regioni del distretto centro Fidapa. Per Fidapa Prato, c’era Laura Ninino che realizza borse uniche con tessuti ricercati. Per le sue creazioni "Intreccidifili", ricerca tessuti pregiati come velluti, rasi, stoffe vintage o di campionario. La sezione pratese di Fidapa dal prossimo gennaio organizzerà incontri e iniziative sulla moda sostenibile nel rispetto dell’ambiente, per un consumo consapevole nell’ambito del programma "Un’indipendenza per le donne" che si propone di valorizzare le competenze delle donne sviluppando la vita lavorativa e relazionale, anche con il coinvolgimento di altre associazioni del territorio.