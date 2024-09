Le altre sei opere sono invece visibili da oggi

Tutto pronto per l’inaugurazione di stasera (ore 20) della mostra che in sala della Giostra a Poggio a Caiano raccoglie sei opere pittoriche della chiesa di San Michele a Carmignano. Forse mai queste opere erano state staccate dalle pareti che sovrastano gli altari perché in "prestito" è sempre andata la Visitazione. In sala sui pannelli sono visibili: "Madonna del Carmine e santi" di Giovan Pietro Naldini (1633), "Natività di Gesù" (ambito fiorentino, prima metà del XVII secolo), "San Francesco riceve le stimmate" di Giovan Pietro Naldini (1635), e ancora di Naldini "Santi Giovanni evangelista, Francesco, Macario e Andrea che contemplano un’Annunciazione" della prima metà del XV secolo e poi la "Madonna del rosario" di Cosimo Lotti (1601). Con la nuova illuminazione i dipinti appaiono anche in una luce diversa rispetto alla chiesa dove forse sono stati anche poco osservati. Domani, primo giorno dell’Assedio alla villa, la sala sarà aperta dalle 17 alle 23 (dalle 19,30 alle 20,30 accesso solo per le autorità invitate alla festa). Sabato e domenica orario 17-23. Da lunedì sarà sempre visitabile (ingresso gratuito) dalle ore 9 alle 12, escluso il sabato e la domenica. I consigli comunali si svolgeranno quindi d’ora in poi in un contesto artistico particolare, così come i matrimoni celebrati in questa sala.