Lazzerini: Vive la France con Alice Toccafondi e il salotto del giovedì

Domani pomerggio in Lazzerini torna Vive la France, la rassegna pensata per promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francesei in collaborazione con l’Associazione Fil rouge di Prato. Protagonista alle 17 sarà la giovane studiosa pratese Alice Toccafondi con un’interessante e orginale conferenza dal titolo La febbre del detective e l’Enquêteur Amateur, La La nascita del romanzo poliziesco nella Francia dell’"età dell’inchiesta". Sherlock Holmes non lo avrebbe mai ammesso, ma il francese Auguste Dupin gli avrebbe dato del filo da torcere... Nato dalla penna di Poe, Dupin è il brillante protagonista di una pietra miliare del nascente genere giallo esplorato in Francia anche da Gaboriau, Leroux, Balzac, prima della rivoluzione di Simenon. Ingresso libero. Sempre domani in Lazzerini alle 21 ci sarà appuntamento con Il Salotto del giovedì, dedicato agli appassionati di letture da condividere: il libro protagonista della serata sarà Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini. Infine, sempre domani è l’ultimo giorno per visitare in Lazzerini la mostra dedicata al genio di Guglielmo Marconi, organizzata con l’Istituto di studi storici postali in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della sua nascita.