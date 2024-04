Lazzerini, martedì è la festa del libro. Volumi vintage in regalo ai lettori

Testi di anatomia, manuali di ragioneria, edizioni dei classici oppure saggistica, libri in buono stato semplicemnte un po’ datati che saranno donati a appassionati lettori. Martedì 23 aprile è la Giornata internazionale del libro e del diritto d’autore e anche quest’anno la Biblioteca Lazzerini festeggia con una serie di proposte originali per celebrare il valore del libro, in tutto il suo ciclo di vita. Per tutti coloro che sono pronti ad un tuffo nel passato, l’appuntamento è martedì e in hall a partire dalle 9 per avere in dono il libro vintage più bello.

Sì, perché con "Un mese da leggere" la Lazzerini propone una piccola selezione di libri vintage: questa volta i libri non sono in prestito, ma in regalo. Sono tutti testi che alla Lazzerini non servono più. Ma le biblioteche amano i libri, anche se non sono più freschi di stampa, e rovistando fra quelli destinati allo scarto del 2024 la Lazzerini ha trovato dei veri e propri tesori. Convinta che, trovata la persona giusta, questi libri potranno ancora dare sfoggio di sé su qualche bello scaffale o libreria.

E cosa fare coi libri che nessuno vuole? Ci sono tanti di loro che ormai sono in pessime condizioni, edizioni obsolete e malconce che proprio non riescono a trovare ‘una nuova casa’: così la biblioteca ha individuato chi è capace di dare un’ultima possibilità ai suoi libri, piegando le pagine sino a creare delle vere sculture. Una pratica ecosostenibile a cura di ’Riciclidea’, per una seconda gioventù, questa volta però all’insegna dell’arte. Martedì dalle 9 quindi il pubblico potrà curiosare tra alcune piccole creazioni in Hall realizzate con libri destinati allo scarto. E dalle 17 in poi sarà possibile ascoltare letture espressive di brani sempre tratti dai libri scartati, oltre ad assistere ad una dimostrazione di scrittura creativa, con un metodo che parte da una pagina già scritta per estrarre parole ad arte che daranno poi vita ad una nuova pagina tutta da leggere. Insomma, un assaggio per il pubblico di FreeBook Prato, la mostra del libro dismesso a cura di ’Riciclidea’, che si terrà il 4 e il 5 maggio nella saletta Campolmi.

Sempre in hall martedì sarà possibile trovare i consigli di lettura a cura della classe 3° del liceo classico del Convitto Cicognini, realizzati nell’ambito del progetto BiblioTeen.

Tempo di festa anche nella Sala ragazzi e bambini che in occasione della Giornata del libro, propone le videoletture dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, disponibili per tutti a partire da lunedì 22 aprile sul canale Youtube della Lazzerini.

La Lazzerini continuerà a festeggiare la Giornata del libro anche nei giorni successivi, partecipando a "Librando. La memoria della parola",che si svolgerà nel chiostro di San Domenico durante le giornate del 23, 24 e 25 aprile. Protagonisti: Anna Bardazzi, Rossana Cavaliere, Beatrice Coppini, Silvia Giagnoni, Alberto Lai, Luca Martinelli, Andrea Mazzoni, Marco Milanesi, Mauro Parrini, Diletta Pizzicori, Maurizio Tempestini, Viviano Vannucci.