Lazzerini, i gruppi lettura pensati per i ragazzini

Più libri, meno telefonini. La Lazzerini lancia un nuovo progetto per i ragazzini tra gli 11 e i 14 anni: oggi alle 17 in sala ragazzi con ingresso da via Puccetti parte il gruppo di lettura gratuito per preadolescenti, sulla scia del successo del gruppo di lettura per adulti del Salotto del giovedì. Gli incontri saranno cadenza mensile, da novembre a maggio, ogni secondo venerdì del mese alle 17 e ogni volta si parlerà di un libro diverso. La formula è strutturata come un appassionante viaggio da fare insieme, seguendo una sorta di mappa: ad ogni appuntamento corrisponde un tema, e quindi per ogni tappa e in base al tema verrà scelto insieme a tutti i partecipanti il libro da leggere per l’incontro successivo. Al via quindi oggi con l’incontro dal titolo I compagni di viaggio, in cui verrà presentato a tutti come funziona il gruppo di lettura con la descrizione delle tappe successive. Venerdì 13 dicembre il tema sarà La natura selvaggia; e poi via via il 10 gennaio La porta magica, il 14 febbraio La linea del tempo, il 14 marzo Come ritrovarsi perdendosi, l’11 aprile Le peripezie della scienza e infine il 9 maggio Nuvole di parole. Le ragazze e i ragazzi avranno a disposizione una cartolina con una mappa su cui segnare via via il titolo del libro scelto per l’incontro successivo che verrà comunque pubblicato sul sito della Lazzerini in modo da dare a chiunque la possibilità di leggerlo nell’arco di un mese. E per incentivare la partecipazione i ragazzi riceveranno un timbro per ogni bandierina conquistata sulla mappa, che corrisponde al libro letto.

Tante iniziative per bambini e ragazzi nelle biblioteche comunali anche domani, nel cartellone de Un Autunno da sfogliare. Leggiamo insieme di... è il titolo del ciclo di incontri gratuiti per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni che fa tappa ogni sabato mattina nelle biblioteche Ovest, Nord e di Casale. Domani alle 10.30 in tutte e tre le biblioteche i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi all’insegna del fascino dell’ascolto e della creatività per vivere insieme tutta la magia del libro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, necessaria la presenza di un accompagnatore. Sempre domani dalle 14 alle 19 alla biblioteca di Casale Antonio Bruni arriva per la prima volta Bibliogame: per adulti, ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su, un pomeriggio di appassionanti giochi in scatola per ogni gusto con l’associazione Ludissea 42. Nell’occasione, apertura straordinaria della biblioteca dalle 14 alle 19. Infine, è sempre possibile partecipare a Biblioteca con delitto che quest’anno coinvolge il pubblico di tutte e tre le biblioteche decentrate: si cercano aspiranti detective per risolvere un caso misterioso scritto per l’occasione da Luca Martinelli. Entro domani è possibile consegnare la soluzione del giallo nelle singole biblioteche o via mail. In palio buoni per l’acquisto di libri nella Libreria Giunti al punto, sorteggiati tra tutti coloro che riusciranno a sciogliere l’enigma.