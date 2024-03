"Lavoro per Montemurlo". L’imprenditore Marchi lancia la sfida a Calamai

Il centrodestra punta su un imprenditore per la tentare l’impresa di togliere la poltrona di sindaco di Montemurlo a Simone Calamai. Si chiama Lorenzo Marchi, 40 anni, il candidato sindaco individuato dalla coalizione per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno e che sfiderà il candidato del centrosinistra Calamai.

"Sono un imprenditore al servizio di una terra del fare – ha detto Marchi presentandosi – e ringrazio la coalizione di centrodestra perché uniti si vince e soprattutto si governa. A Montemurlo sono cresciuto: ricordo il doposcuola alla chiesa del Sacro Cuore, le Scuole Blu, la prima casa davanti a piazza Don Milani, poi gli anni vissuti qui con la donna con cui ho costruito la mia famiglia, mia moglie e madre delle mie figlie". Marchi è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi Moderati e Pli quindi una coalizione compatta sin da subito sulla scelta del candidato. "Vedo una Montemurlo che si rinnova quotidianamente – ha aggiunto Marchi – grazie al lavoro e all’impegno degli imprenditori ma vedo anche una città ancora ferita fisicamente e nell’orgoglio dai danni dell’alluvione. Ho avuto e voglio restituire qualcosa di concreto alla collettività: aiutare Montemurlo a risollevarsi definitivamente dall’alluvione, a cambiare in meglio e a consolidare tutto ciò che questa città del lavoro ha saputo fare. Sto lavorando anche alla costruzione della squadra di governo".

I commenti di tutti gli esponenti del centrodestra indicano quanto la scelta sia convinta e indice di rinnovamento: "Abbiamo scelto il migliore – dice Matteo Mazzanti, coordinatore provinciale di FdI – una persona volenterosa. Saprà onorare l’impegno preso con la coalizione e con i cittadini. L’attuale gestione è molto meno gradita di quanto si cerchi di far credere". L’onorevole Erica Mazzetti, coordinatore provinciale di Forza Italia, sottolinea: "Montemurlo è terra di lavoro e per questo abbiamo scelto una persona che sa fare, sa creare lavoro e ricchezza ma sa anche ascoltare e fare sintesi". "La Lega – dicono Daniele Spada e Luis Micheli Clavier – sostiene convintamente Marchi in questa sfida. Siamo determinati a fare tutti insieme un grande risultato e a riuscire a vincere anche a Montemurlo". "Fin da subito abbiamo visto in Lorenzo il candidato migliore per riunire le forze alternative alla sinistra, per vincere e soprattutto per governare bene": sottolinea Mirko La Franceschina, delegato di Noi Moderati.

"Accogliamo con favore – dice Davide Mazzoni, segretario provinciale del Pli di Prato – la candidatura di Marchi, persona del lavoro che ben conosce la realtà del territorio". Infine, il segretario regionale dell’Udc, Enrico Mencattini: "Assicuriamo il pieno sostegno a una candidatura di sicuro valore".

M. Serena Quercioli