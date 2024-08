Via Firenze chiude per lavori a La Macine: si passerà solo dal ponte Lama, rischio caos per il traffico

Prato, 22 agosto 2024 – Lunedì 26 agosto inizia l’intervento di riqualificazione del tratto di via Firenze all’altezza dell’ex cementizia a La Macine. Per ragioni di sicurezza, il cantiere prevede la chiusura della strada dal 26 agosto stesso a sabato 31 agosto, dalle 8 alle 18. Dalla settimana successiva sarà possibile riaprire al traffico con senso unico alternato regolato da movieri. Il tratto interessato dalla chiusura totale alla circolazione è quello compreso tra via Poggio Castiglioni e via Paolo Bettarini. E’ previsto anche il divieto di sosta. Sarà impedito l’accesso anche ai pedoni. Fanno eccezione i residenti che seguiranno percorsi a loro dedicati in sicurezza.

Saranno giorni quindi da bollino più che rosso: l’arteria est è sempre intasata di traffico, soprattutto a metà pomeriggio in direzione Prato, traffico di rientro da Firenze che dovrà per forza deviare su un’altra direttrice trafficatissima anche ad agosto come quella del ponte Lama, a causa della strozzatura in entrata sul ponte.

In questi giorni inoltre la Polizia Municipale sta mettendo in atto una attività di comunicazione capillare verso i residenti e le attività commerciali di tutta via Firenze. Il tratto interessato dall’intervento è al centro di via Firenze, strada molto lunga che collega Ponte Petrino ai confini con Calenzano. Per evitare che gli automobilisti di passaggio imbocchino via Firenze ritrovandosi di fatto in una strada senza uscita da entrambe le direzioni, le segnalazioni della chiusura saranno numerose e sistemate in prossimità degli imbocchi della strada in modo da poter deviare verso percorsi alternativi.

Chi proviene da Calenzano ed è diretto a Prato potrà passare da via Vladimiro, via Parco Marinella, viale Leonardo da Vinci, ponte Luciano Lama, viale Leonardo da Vinci, viale della Repubblica e Ponte Petrino.

Chi proviene dalla direzione opposta, da Ponte Petrino verso Calenzano transiterà su Ponte Petrino, viale della Repubblica, viale Leonardo da Vinci, Ponte Luciano Lama, viale Leonardo da Vinci, via Parco della Marinella, via Vladimiro e via di Prato.